Lehetőséget kapnak a zenészek a marosvásárhelyi tehetségkutatón

Székelyudvarhelyi tehetségkutató. A Peron Music Alapítvány 23 éve szervez hasonló rendezvényeket.

Huszonhárom éve szervez tehetségkutatókat a magyarországi Peron Music Alapítvány, eddig összesen 22 Kárpát-medencei tehetségkutatót van a hátuk mögött, 300 zenekart léptettek színpadra, 70 tehetséget indítottak útjára. Olyan tehetségeket fedeztek fel, mint például a Nemtom zenekar, Agregator, Szatmári Juli, Margaret Island, Kalef, akik immár több százezer emberhez jutottak el zenéjükkel.

A magyarországi alapítvány előbb csak az országon belül szervezett tehetségkutatókat, működött együtt más könnyűzenei tehetségkutató fesztiválokkal, de pár éve a határon túli, magyarlakta vidékekre is terjeszkedni kezdett. Partnereivel 2012-ben rendezte meg először Székelyföldön is a Peron Tehetségkutató Fesztivált,

Marosvásárhelyen március 3-án rendeznek először tehetségkutatót, itt a marosvásárhelyi Rocksuli közreműködésével.

Ilarie Róbert, a Rocksuli egyik alapítója lapunknak elmondta, hogy még amikor Debrecenbe jártak, az ottani Rocksuli megismerésének céljából, akkor ismerkedtek meg a Peron Music Alapítvánnyal, akik már akkor partnereket kerestek, ugyanis bővíteni szerették volna a tehetségkutatóik sorát.

Mivel a célunk nekünk is az, hogy népszerűsítsük a hangszeres zenét, illetve segítsük a fiatal zenészeket, megragadtuk a lehetőséget, hogy Vásárhelyen is legyen egy ilyen tehetségkutató

– mondta Ilarie Róbert.

Az amatőr zenekarok fő problémája, hogy ma már nem elég egyszerűen zenésznek lenni ahhoz, hogy egy zenekar vagy előadó profivá válhasson és megéljen a tevékenységéből. A megfelelő zenei tudás mellett szükség van olyan ismeretekre is, amelyek kapaszkodót nyújtanak a művésznek a zeneiparban történő előrelépéshez. Gyakorlatilag ebben segíti a szombati tehetségkutató is, segíti az amatőr zenészek, zenekarok profivá válását.

A közönséget is várják



Az első marosvásárhelyi tehetségkutatóra február 25-éig lehetett jelentkezni. Ilarie Róberttől megtudtuk, összesen nyolc előadó és zenekar méreti meg magát az eseményen. A versenyzők többsége marosvásárhelyi, de van kézdivásárhelyi, kolozsvári versenyző, sőt még egy székesfehérvári is akad. Név szerint az S Mate, a Treasondom, a Relax, a Lady and the Tramps, az Ego Sum, a Kentaurock, a Strangers, és a Metalon zenekarok neveztek be a megmérettetésre. Ők március 3-án 13–18 óra között a marosvásárhelyi Jazz & Blues Clubban fognak vetélkedni egy profi zsűri és egy diák-ítészbizottság előtt.



A zenekaroknak egyenként 15 perc beállási idejük lesz, majd 3 számot adhatnak elő. Bár nem volt kitétel, hogy saját szerzeményekkel lépjenek fel, a szervezők az egyediségre biztatták őket. Az értékes nyeremények mellett a legjobbnak ítélt zenekar részt vesz majd a tehetségkutató alapítvány Budapesten szervezett döntőjén. A tehetségkutatót bárki megnézheti szombat délután, aki kíváncsi arra, hogy milyenek ma a zenei hírnévre törekvő ifjoncok.