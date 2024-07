Lehet jelentkezni a következő tanévre a Márton Áron Tehetséggondozó Központba

Újra lehet jelentkezni a csíkszeredai Márton Áron Tehetséggondozó Központba, amely 2016-ban azzal a céllal nyitotta meg kapuit, hogy a városban középiskolai tanulmányokat folytató tehetséges székely fiatalok életében oktató-nevelő szerepet töltsön be.

A tehetséggondozó központban zajló tevékenységek része a vallásos nevelés, amelynek megfelelően Márton Áron nyomdokán rendszeres heti kollégiumi misét és napi imát tartanak. A pályaválasztást is fontosnak tartják, így a tanulók tudásának, az ismeretanyagokban való jártasságának erősítése is fontos tevékenység, amellyel

A tevékenységek jelentős részének a kollégium épülete ad otthont, de sportpálya, korcsolyapálya, uszoda, templom, polgármesteri hivatal, Csíki Mozi, Csíki Játékszín, valamint a Márton Áron Főgimnázium is helyszínéül szolgálnak néhány tevékenységnek.

Ezenkívül hangsúlyt kap a magyarságtudat erősítése is meghívott előadók bevonása, közös nemzeti ünneplés, valamint a hagyományok rendszeres felelevenítése révén. Az egészségtudatot és testtudatot is fontosnak tartják erősíteni, rendszeres testmozgás, sporttevékenységek által, ezenkívül önismereti jellegű kiscsoportos foglalkozásokat is tartanak, amelynek során az identitástudatot fejlesztik, az identitáskeresésben segítenek.

A tehetséggondozó központba a 2024–2025-ös tanévre az erre a célra létrehozott űrlap kitöltésével jelentkezhetnek az érdekeltek.