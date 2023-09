Legyen derűs és könnyű, legalább a kezdet – tanéveleji gondolatok az ökumenikus istentiszteleten

Tizenöt éves szép hagyományt folytatva idén is ökumenikus istentiszteleten kérték a Fennvaló segítségét a sepsiszentgyörgyi pedagógusok, ezúttal az evangélikus templomban. A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége helyi eseményén mintegy száz tanár, tanító vett részt.

A történelmi egyházakkal közösen szervezett ökumenikus istentisztelet ötletgazdája Péter Sándor nyugalmazott magyartanár, Sepsiszentgyörgy Pro Urbe-díjas polgára, az RMPSZ Kovászna megyei elnöke, aki ezzel a kezdeményezéssel is szerette volna a város különböző iskoláinak pedagógusközösségeit közelíteni egymáshoz. Az istentisztelet művészi momentumainak felkonferálása is az ő tiszte lett, amit a maga sajátos humorával vitt véghez.

Péter Sándor a maga során egyszerű és közvetlen szavakkal arra biztatta a pedagógusokat – mint egykori diákjait is – hogy

Kiss Imre főtanfelügyelő ezúttal „nem főtanfelügyelőként, sem felügyelőként” osztotta meg gondolatait, mint mondta, a funkciót egyszer „le kell vetni, és marad az ember”. Pedagógusként, az RMPSZ országos szervezetének alelnökeként kifejtette, a világ folyamatos gyors pörgése, a hatalmas megtanítandó anyagmennyiség mellett, igazából annak ellenére, a tanítványoknak az életben is használható tudást átadni, a káoszban boldogulni megtanítani őket, ez a cél. Hogy mindeközben maguknak

a pedagógusoknak is tanulni, változni, fejlődni kell, az bizonyos.

Kérte sok kolléga nevében, majd kitért az új tanügyi törvényre is, amely „egyesek szerint ígéretes”. Az iskolában viszont a mindennapi csodák létrejöttéhez a szeretet az elengedhetetlen összetevő, állította.

Az istentiszteleten Incze Melinda tanárnő Gál Éva Emese versét szavalta el a kollégáknak, Domokos Zsuzsa karvezető kis tanítványai Petőfihez kapcsolódó énekekkel és versekkel örvendeztették meg a pedagógusokat, és a Sípos Zoltán által vezényelt Pro Musica kórus is fellépett. Nemzeti imánk eléneklésével fejeződött be az istentisztelet, aztán egy szeretetvendégség keretében kötetlen beszélgetésre is volt alkalmuk a megjelenteknek.