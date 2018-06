Legjobb esetben is csak jövőben folytatják a Rákóczi-vár újjáépítését

További egy évig biztosan nem lesz változás a Rákóczi-vár romjainál • Fotó: Pinti Attila

Kiemelte, ettől eltekintve nem adják fel, tovább dolgoznak azért, hogy megépülhessen a Rákóczi-vár, és az adományokat is tovább gyűjti, az adakozó kedv ugyanis nem lankad.

‒ avatott be.

Megbíztunk egy céget az új építkezési engedély igényléséhez szükséges dokumentáció összeállításával, és újra kérjük az engedélyt. Ígéret van rá, de ha idén meg is kapjuk, nem fogunk neki a munkálatoknak, csak jövő tavasszal folytatnánk a munkát

Mint ismeretes, egy Gyimesbükkben tevékenykedő lelkes csapat az elmúlt évtizedben több világháborús helyszínt mentett meg az enyészettől, illetve állított méltó emléket a hazáért harcolt háborús hősöknek. Pár éve a Rákóczi-vár újjáépítését tűzték ki célul: többéves munka során sikerült minden szakhatósági engedélyt beszerezniük, 2015-ben régészeti jelentést is készíttettek, ami után különböző formai hibák miatt sok időbe tellett az építkezési engedély megszerzése, végül a közbeszerzési eljárást 2017-ben sikerült lezárniuk, megnevezve a kivitelezőt.

Tavaly nyár végén azonban alig fogott hozzá a cég az építkezési terület előkészítéséhez, abba is kellett hagyniuk a munkát, ugyanis lejárt az építkezési engedély.

Az adományokat fogadják



Az elmúlt években az adminisztratív munka mellett az újjáépítés költségeinek ‒ 220 ezer euró, ami 68 millió forintnak, illetve közel egymillió lejnek felel meg ‒ előteremtésével is foglalkoztak a gyimesbükkiek, amelyet a világ magyarságának összefogásával szeretnének megvalósítani. Létrehozták a Gyimesbükkért Egyesületet, amelyen keresztül hivatalosan fogadni tudják a Rákóczi-vár építésére érkező adományokat, bármilyen pénznemben. Az egyesület bankszámlaszámai: RO37 OTPV 2600 0053 1232 RO01 (romániai lejátutalásra), RO41 OTPV 2600 0053 1232 HU01 (magyarországi forintátutalásra), RO91 OTPV 2600 0053 1232 EU01 (eurós bankszámla), RO51 OTPV 2600 0053 1232 US01 (USA-dollár számla). Az átutaláshoz szükséges SWIFT/BIC-kód: OTPVROBU. Emellett aki Gyimesbükkben jár, Deáky Andrástól téglajegyeket is vásárolhat, vagy személyesen is átadhatja felajánlását.