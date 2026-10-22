Ne lepődjön meg, ha nagy szirénázást hall csütörtök délelőtt, csak gyakorlatról lesz szó. Képünk illusztráció
Fotó: Borbély Fanni
Légiriadó-szimulációt és óvóhelyre vonulási gyakorlatot tartanak október 22-én, csütörtökön Csíkszeredában. A gyakorlat részeként megszólalnak a városban a szirénák is.
A Mountani Spirit 26 elnevezésű nemzetközi gyakorlat részeként 11:45-kor légiriadójelzést adnak le a város szirénái. A jelzés 15, egyenként négy másodperces hangból áll, közöttük négy másodperces szünetekkel.
A védelmi minisztérium szervezésében zajló gyakorlat célja, hogy
ellenőrizzék az érintett hatóságok és intézmények felkészültségét egy esetleges légitámadás esetén,
valamint megismertessék a résztvevőkkel a szükséges védelmi intézkedéseket és a riasztáskor követendő magatartást.
A szimuláció részeként a csíkszeredai Liviu Rebreanu Általános Iskola egyik osztályának részvételével tesztelik a kimenekítési és óvóhelyre vonulási eljárásokat.
A szervezők szerint az ilyen gyakorlatok hozzájárulnak az intézmények közötti együttműködés erősítéséhez és a lakosság felkészültségének növeléséhez, hogy egy valós vészhelyzetben a szükséges intézkedéseket gyorsan és hatékonyan lehessen alkalmazni.
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