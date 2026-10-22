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Légiriadó-szimulálás lesz csütörtök délelőtt Csíkszeredában

Ne lepődjön meg, ha nagy szirénázást hall csütörtök délelőtt, csak gyakorlatról lesz szó. Képünk illusztráció • Fotó: Borbély Fanni

Ne lepődjön meg, ha nagy szirénázást hall csütörtök délelőtt, csak gyakorlatról lesz szó. Képünk illusztráció

Fotó: Borbély Fanni

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Légiriadó-szimulációt és óvóhelyre vonulási gyakorlatot tartanak október 22-én, csütörtökön Csíkszeredában. A gyakorlat részeként megszólalnak a városban a szirénák is.

Székelyhon

2026. október 22., 07:402026. október 22., 07:40

A Mountani Spirit 26 elnevezésű nemzetközi gyakorlat részeként 11:45-kor légiriadójelzést adnak le a város szirénái. A jelzés 15, egyenként négy másodperces hangból áll, közöttük négy másodperces szünetekkel.

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A védelmi minisztérium szervezésében zajló gyakorlat célja, hogy

  • ellenőrizzék az érintett hatóságok és intézmények felkészültségét egy esetleges légitámadás esetén,

  • valamint megismertessék a résztvevőkkel a szükséges védelmi intézkedéseket és a riasztáskor követendő magatartást.

A szimuláció részeként a csíkszeredai Liviu Rebreanu Általános Iskola egyik osztályának részvételével tesztelik a kimenekítési és óvóhelyre vonulási eljárásokat.

A szervezők szerint az ilyen gyakorlatok hozzájárulnak az intézmények közötti együttműködés erősítéséhez és a lakosság felkészültségének növeléséhez, hogy egy valós vészhelyzetben a szükséges intézkedéseket gyorsan és hatékonyan lehessen alkalmazni.

Csíkszék Csíkszereda
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