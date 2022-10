Legalább a mindennapi betevő meglegyen

A kisnyugdíjasok, valamint a rászorulók tartós és meleg étellel való segítése a Ne éhezzen senki! elnevezésű kampány célja, amelyet a szegénység elleni küzdelem világnapján hirdetett meg a marosvásárhelyi Solidaris Egyesület. A hajléktalanokat évek óta „etető” civil szervezet most azoknak is szeretne segíteni, akiknek van fedél a fejük fölött, de egyre nagyobb gondot jelent a mindennapi betevő.

„Kolozsváron nagyon sok hajléktalan érkezik a meleg ebédre, már most hetven fölött van a számuk, a hideg beálltával eléri majd a százat is. Marosvásárhelyen önerőből etettünk tavaly télen harminc-harmincöt hajléktalant, most a polgármesteri hivatal támogatásával