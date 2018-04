Leaszfaltozzák a leányerdei utat

Valamivel több mint 6 millió lej pályázati pénzt költ Hargita Megye Tanácsa a Homoródalmás és Homoródszentmárton közötti 132A jelzésű út leaszfaltozására – már alá is írták a szerződést a kivitelező céggel. A felújítást ugyanakkor csak Almástól a homoródkeményfalvi eltérőig végzik el, hiszen az eltérőtől a Szentmártonig tartó szakasz egy másik út része.

Almástól a keményfalvi eltérőig fognak aszfaltozni. A másik útszakaszt a tervek kijavítása után újítják fel • Fotó: Barabás Ákos

Mintegy 6 millió lejért vállalta el a Viadukt–Multipland konzorcium a 132A jelzésű út rendbetételét, ami lényegesen kevesebb a fejlesztési minisztérium által jóváhagyott közel 10 millió lejes támogatás értékénél – tudtuk meg Bíró Barna Botondtól. Hargita Megye Tanácsának alelnöke elmondta, természetesen csak az elvégzett munkát fogja finanszírozni a tárca.

HIRDETÉS

A pénzből koptató- és alapréteg is kerül a több mint hat kilométer hosszú útra, valamint az útalapot is megerősítik, ahol szükséges. Ezenkívül földsáncokat ásnak, és egy rossz állapotban lévő hidat is felújítanak.