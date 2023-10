Lángok csaptak fel egy csinódi üzletben

2023. október 08., vasárnap

Még tart az útkarbantartás Csíkszeredában

Számottevő munkálatot végeztek ebben az évben a csíkszeredai nyári útkarbantartás során, amely ősszel is folytatódik. Több, tavalyról elmaradt helyszínen is volt beavatkozás, és a városközpontban is látható változással jártak a munkálatok.