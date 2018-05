Különös történetek, különös figurákkal: beszélgetés a kuflik megteremtőjével

Népszerű mesefigurái, a kuflik társaságában érkezik a Csíkszeredai Könyvvásárra Dániel András magyarországi író és illusztrátor. A kuflikról nem csak képeskönyvek, hanem rajzfilmsorozat is készült, amelyet kedden és szerdán a Csíki Moziban lehet megtekinteni. De ismerősen csenghet Kicsibácsi és Kicsinéni neve is, vagy éppen a liftes fiú kalandjai, amelyek nem csak a gyerekek kedvencei, hisz a szerző a felnőttekre is kikacsint a történetekből.

– Egy személyben író és illusztrátor is, hogyan alakult ez?

– Már gyerekkorom óta kettős volt a vonzás. Előbb a rajzolás jött, kamaszkoromban pedig az írás is izgatni kezdett. Annál is inkább, hogy olyan környezetben nőttem fel, hogy többen foglalkoztak irodalommal körülöttem, a családomban, nyilván innen is jött a hatás. Egy darabig bizonytalan is volt, hogy melyik irányt válasszam, mert akkor még úgy tűnt, hogy valamelyiket választani kell a kettő közül.

A képzőművészet irányába indultam, de néhány évvel ezelőtt a két vonal összeért a könyvekben: írok és rajzolok is.

– Hogyan születnek a történetek és mi van előbb, a szöveg vagy a rajz?

– Mindig a szöveg. Sokszor van az, hogy előbb egy történet jut eszembe, tehát eleve a szöveg felől indulok. Ha egy képeskönyv-koncepció jut eszembe, akkor is a szöveg az első, azt írom meg először és utána jön a kép. Legfeljebb, miközben írom már próbálom elképzelni, hogy képileg hogyan fog kinézni a könyv és közben már készítek vázlatokat.

– Nagyon hangsúlyosan jelen van a meséiben az abszurd, egyfajta összekacsintás van a felnőttekkel időközönként. Milyen korosztálynak szólnak ezek a történetek?

– Könyve válogatja. Van olyan könyvem, például a Kicsibácsi és Kicsinéni (valamint az Imikém) és ennek a folytatása, ahol a szövegek írásakor nem lőttem be egy konkrét korosztályt, hogy ezt most óvodásoknak írom, vagy kisiskolásoknak, netán felnőtteknek.

Úgy gondoltam, hogy majd ezek a szövegek megtalálják a maguk olvasóit.

A Kicsibácsi és Kicsinéni folytatása is korosztály szempontjából cross over könyv lett, mert a gyerekek is szeretik és sok felnőttel is találkozom, akik olvassák ezekben a könyvekben levő rövid történeteket. Aztán

vannak olyan könyveim, amelyeket kifejezetten kisebbeknek kezdtem el írni, például a kuflik nevű, furcsa lényekről szóló képeskönyv-sorozatot – most jelent meg nemrég a kilencedik kötet belőle. Az óvodásoknak íródott, de tény, hogy akár még ebben az esetben is kikacsintok, kibeszélek a szülőknek, a felnőtteknek.

Remélem, olyan módon, hogy ez a gyerekeket nem zavarja, eddig úgy tűnik, hogy ezt sikerült megvalósítanom. Ami azért is van, mert nekem is vannak gyerekeim, jóllehet, hogy ők már rég kinőttek a mesékből, de volt idő, amikor nagyon sokat olvastam nekik meséket és tudom, milyen az, amikor a szülő unja a szöveget, ami felolvas.

És általában, ha egy gyereknek tetszik egy szöveg, azt nagyon sokszor fel kell olvasni neki. Ezen próbálok felülbillenni. Úgyhogy igen, bevallom, ez célom, hogy szórakoztassam a szülőket is.

– Hogyan lehet megszólítani a mai gyerekeket?

– Nem érzem azt, hogy nehéz lenne megtalálni a közös hangot a gyerekekkel, nyilván szerzője válogatja. Nagyon közvetlennek és őszintének kell lenni.

A gyerekek sokkal több mindent értenek, mint amit feltételezünk róluk, tehát bátran lehet viccelni és bátran lehet nyúlni az abszurdhoz, a groteszkhez, mint eszközökhöz – a gyerekek értik.

– A kuflik a könyvlapokról filmvászonra vándoroltak.

– Már három-négy könyv megjelent ebből a sorozatból, amikor a KEDD animációs stúdió megkereste a könyvkiadót, hogy szeretnének egy rajzfilmsorozatot készíteni kortárs szövegből, és némi keresgélés után a kuflikra esett a választásuk. Ez három éve történt, akkor kezdődött a közös munka, aminek az eredménye már a mozikban, a tévében is látható volt, és interneten is elérhető a kuflikról szóló sorozat első évada, mert több is következik, most készül a második.