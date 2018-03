Különleges féldrágakövek Marosvásárhely központjában Simon Virág • 2018. március 08., 18:02 2018. március 08., 18:02 Féldrágakövek színes választékát bemutató kiállítás látogatható vasárnap délutánig Marosvásárhelyen, a főtéren levő Népművészeti Múzeum udvarán. A mostani, eladással egybekötött vásár főszereplője a turmalin, amelynek vörös változata a német focibajnokságban elnyerhető serleget is díszíti. De a Teleorman megyében megtalált meteoritből is láthatunk darabocskákat.

• Fotó: Haáz Vince

Érdemes betérni a Népművészeti Múzeum főtéri udvarára, mert csodaszép és különleges féldrágaköveket felvonultató kiállítást rendeztek oda be. A jó hír, hogy nemcsak nézelődni lehet, hanem vásárolni is, nyers féldrágaköveket vagy csiszoltakat gyűrűként, nyakékként vagy fülbevalóként. HIRDETÉS A Népművészeti Múzeumban rendszeresen szerveznek hasonló kiállításokat, hiszen Angela Săplăcan muzeológus geológus is, így fontosnak tartja, hogy a föld mélyén keletkezett kisebb-nagyobb csodákat is bemutassák az érdeklődőknek. Általában mindig kiválasztanak egy féldrágakövet, és azt bővebben bemutatják, felhívják a látogatók figyelmét rá. A jelenlegi kiállításon ez a turmalin, amelyet nagyon sok színben lehet bányászni, de Románia területén csak fekete színű található, a szivárvány különböző árnyalataiban pompázó darabokat Afganisztán, Pakisztán, Nepál területéről lehet beszerezni.

• Fotó: Haáz Vince

A kiállításon a Teleorman megyében talált meteorit darabok is megtekinthetők és megvásárolhatók, más országban felfedezett meteorit darabokkal együtt. A meteorit darabot 1990-ben találta kertjében egy Teleorman megyei gazda, évekig az udvarán tartotta, míg külföldről hazaérkezett fia egy darabot be nem vizsgáltatott belőle. Mikor kiderült, hogy egy darab meteorit, külföldre vitette, további bevizsgálás érdekében, és ott értékesítette is. A jelenlegi marosvásárhelyi kiállításon pár darab látható belőle, sőt meg is vásárolható.

• Fotó: Haáz Vince

Az egyik kiállító az Arad megyei Emil Șpiac, aki geológus, és 35 éve gyűjti a féldrágaköveket. Lapunknak elmondta, már az egyetemi évek alatt is azt szerette a legjobban, amikor tanáraival a hegyeken, völgyeken barangoltak és köveket gyűjtöttek, majd elemezték azokat. Jelenleg is szokott kövek után kutatni, s a három asztalon bemutatottak közül sokat ő talált, itt az országban, Magyarországon vagy Csehországban. De vannak vásároltak is, amelyeket a müncheni vagy franciaországi börzéken vásárolja, megbízható eladóktól. A legjobban a nyers féldrágaköveket szeretem, amelyeket én csiszolok és alakítgatok. Van, amikor virág alakúvá formálom, vagy úgy alakítom, hogy gyűrű vagy más ékszer legyen belőlük. Szeretek ezzel foglalkozni, valamikor csak hobbim volt, de ma már ennél jóval több – mondta a geológus.

• Fotó: Haáz Vince

Az eladással egybekötött vásáron lehet pár lejtől pár száz lejig ékszereket vagy csak köveket vásárolni. Ottjártunkkor is sokan nézelődtek, voltak, akik vásároltak is, vagy csak kinézték, hogy mit szeretnének, hogy „nők napjára megrendelhessék”. Az ékszerek mellett vannak dísztárgyként vagy használati eszközként is használható kövek is.