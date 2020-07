Külön zsákba gyűjtik az üveget Háromszéken

Időnként üveggyűjtő akciókat is szervez a háromszéki köztisztasági vállalat • Fotó: Tega Rt.

A döntésnek több oka is van: egyrészt mivel a lécfalvi hulladék-feldolgozó üzemben kézzel válogatják a szelektív hulladékot, a törött üveg veszélyezteti az alkalmazottakat. Másrészt a lakók visszajelzéseire is válaszoltak ezzel az újítással:

többen jelezték ugyanis, hogy a szelektív gyűjtésre adott zsákok nem bírják meg, ha több üveget tesznek bele.

„Egy sokkal erősebb, de kisebb méretű zsákot adunk üveggyűjtésre. Feliratozzuk, hogy meg lehessen különböztetni a fém, papír, illetve műanyag hulladékok számára fenntartott zsáktól.

Nyilván ez is újdonság, amit meg kell szokni, de Kovászna megyében az emberek elég könnyedén alkalmazkodtak eddig is egy-egy újabb szabályhoz, optimisták vagyunk most is

– fogalmazott Máthé László, a TEGA igazgatója.

Az üveget a többi szelektív hulladékkal egy napon szállítják majd, ugyanakkor fontos, hogy ezek a zsákok legyenek minél inkább teli. Az új típusú zsákokat július 20-tól kezdik osztani.