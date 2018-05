Közösségi üggyé nőtte ki magát a Csíkszentdomokosi Lovasnap

Karda Róbert polgármester és Albert Alfonz Pál alpolgármester ismertette a lovasnap programját • Fotó: Pinti Attila

Kiemelte, amíg érzik a helyi lovas közösség részéről a támogatást és az igényt az esemény iránt ‒ ha tehetik ‒, a továbbiakban is megszervezik. Albert Alfonz Pál arra is rámutatott, hogy habár a szervező a helyi önkormányzat, társszervezőként nagy segítséget nyújtott idén is számukra a Krigel Sportklub, illetve a Felcsíki Kistérségi Társulás támogatását is élvezték. Emellett a munkában részt vállaltak a helyi lovas közösség tagjai, és a község civil szervezetei is. Ennek tükrében pedig a szervezés egy közösségi üggyé nőtte ki magát, a rendezvény pedig idén is a megyei lovas rendezvények nyitóeseménye lesz.

Arra is kitért a főszervező, hogy

a lovasnap programja a községi sportpályán szombaton 12 órától kezdődik a helyi fúvószenekar előadásával,

ami után a díjugratás következik, e versenyszám iránt nagy volt az érdeklődés ‒ csíki, udvarhelyi és gyergyói lovasklubok tagjai is jelentkeztek arra. A díjugratást két kategóriában ‒ kezdő és haladó ‒ szervezik meg. Fél kettőtől fogathajtásban és vadászhajtásban bizonyíthatnak az arra vállalkozottak. Fél négytől Ugron Attila és csapata tart kaszkadőrbemutatót, amely után az erőpróba következik ‒ erre huszonkét lovas jelentkezett. A lovasprogramok között kulturális színfoltként a helyi Márton Áron Általános Iskola diákjainak népdal-összeállításai lesznek hallhatók ‒ részletezte.