Közintézményeket ellenőriznek Háromszéken

Képünk illusztráció • Fotó: Veres Nándor

Ördög Lajos, a Kovászna Megyei Munkaügyi Felügyelőség vezetője lapunknak elmondta, a közintézmények kötelesek kiváltani a munkavédelmi engedélyt, ám ezt az előírást nem minden esetben tartják be. Két évvel ezelőtt már vizsgálódtak ebben a témakörben, most újra megnézik, hogy „minden rendben van-e”. Hozzátette, a tanintézetek egy része új jogi személyiséget kapott, az önkormányzatokhoz kerültek, a tanévkezdés utáni napokban ezeknél is ellenőrzik, hogy betartják-e a munkavédelmi előírásokat.

Az ellenőrzés során azt vizsgálják, hogy a munkaadók és az alkalmazottak ismerik-e, helyesen értelmezik-e és betartják-e a munkavédelmi előírásokat, megelőzve a munkabaleseteket és a munkabetegségeket, minimálisra csökkentve a kockázatokat. Azt is megnézik, hogy biztosítják-e a munkavédelmi felszereléseket, megfelelően megszervezik-e a munkát, hogy az biztonságos legyen.

A romániai közintézmények különben mintegy 170 törvényt, határozatot, rendeletet, eljárást kell betartsanak, melyek a polgári védelmi, tűzvédelmi, sürgősségi esetek rendszerét szabályozzák, valamint a munkavédelmi előírásokat is tartalmazzák. Az alkalmazó kötelessége, hogy beazonosítsa a kockázatokat, összeállítsa a szükséges dokumentációt, az előírásokat betartassa az alkalmazottal, és tartsa a kapcsolatot a hatóságokkal. Az előírások be nem tartása több ezer lejes bírságot vonhat maga után.