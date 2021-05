Közel harminccal csökkent a kórházban ápolt fertőzöttek száma Hargita megyében

Legalább húsz medve él Székelyudvarhely közelében, a szakemberek szerint ezután lesznek igazán nagy gondok

Fényes nappal is látni medvéket Székelyudvarhely környékén, ami nem is csoda, hiszen a Nagy-Küküllő Vadász- és Horgász Egyesület tagjai szerint mintegy húsz egyed él a város közelében. Már kárt is okoztak két gazdánál, de a szakemberek szerint csak ezután lesznek igazán nagy gondok.