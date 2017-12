Köszönettel tartoznak a gyergyószentmiklósi közönségnek

Több száz embert vonzott az idei városünnep, amelyet a kulturális központ is szervezett • Fotó: Gyergyószentmiklós Város

A kalendáriumi év vége a számvetés, a visszatekintés ideje is egyben. A Gyergyószentmiklósi Művelődési Központ vezetője mint mondta, elsősorban hálával tartozik azoknak az intézményeknek, egyesületeknek, szervezeteknek, amelyek évről-évre partnerséget vállalnak a különféle rendezvények megszervezésében, a támogatóknak, akik hozzájárulnak a megvalósításukhoz, valamint a közönségnek, amely létjogosultságot ad a rendezvényeiknek. Arról is beszélt, hogy

a kollégái is nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy kulturális és más programjaik ne szenvedjenek csorbát.

Jóindulatú kritikát szem előtt tartva

A művelődési központ vezetője számokban is érzékeltette az általuk szervezett rendezvényeket, illetve azokra is kitért, melyeknek társszervezői voltak. Kiemelte, hogy az építőjellegű kritikát meghallgatva, megfogadva, több rendezvényüket is átalakították.

Számos teltházas, újdonsággal bíró, tartalmas program valósult meg 2017-ben. Huszonnégy rendezvény főszervezője és tíz nagyobb rendezvény társszervezője volt intézményünk. Az év 365 napjából 69-en biztosítottunk közel 200 programot

– fejtette ki.

„Igyekeztünk szem előtt tartani azokat a kritikákat, amit jóindulattal fogalmaztak meg a

közönség tagjai. Valamennyi észrevétel javára vált programjainknak, amiért hálásak vagyunk. Így

kapott új köntöst a farsang, a gyermeknap, a Klassz Tavasz Fesztivál és legutóbb a Szent Miklós

Napok több mozzanata is” – ismertette Fórika Sebestyén. Egy programjuk még hátravan, az év utolsó rendezvényére, a Városi Szilveszterre készülnek.