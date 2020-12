Korszerű raktárhelyiséget alakított ki gyűjteményei számára a gyergyószentmiklósi múzeum

A Tarisznyás Márton Múzeum megbízott igazgatója, Szőcs Levente mutatja a képzőművészeti gyűjtemény tárolórendszerét • Fotó: Gergely Imre

Az egykori szülészet Kárpátok utcai épületének második emeletére költöztettek a múzeum munkatársai mintegy 15 ezer tárgyat, régi bútorokat, használati eszközöket, néprajzi és képzőművészeti értékeket és hasonlókat. A költözésre részben azért volt szükség, mert eredeti otthonuk – a múzeum épülete – felújítás alatt áll, de egyébként is

szükség volt arra, hogy a gyűjtemény megfelelő körülmények közé kerüljön, ahol biztonságosan megőrizhető.

A több mint egy éves folyamat eredményeit mutatta be Csergő Tibor, korábbi múzeumigazgató, és jelenlegi polgármester, valamint Szőcs Levente megbízott múzeumigazgató.

A költöztetés tavaly nyáron kezdődött, akkor kapta meg az intézmény az önkormányzattól a volt szülészet épületének üres helyiségeit.

Az épület belső tereit előbb fel kellett újítani, felszerelni a korszerű eszközökkel, amelyek részben a biztonságot garantálják a tűz vagy épp betörések ellen, másrészt pedig olyan fényviszonyokat és mikroklímát is létrehoznak, amelyekben az itt tárolt tárgyak állapota hosszú időre megőrizhető – hangzott el. A termekbe korszerű polcrendszerek kerültek – ami szintén hiányzott eddig a múzeumnál – de amit kiemelkedően jelentős megvalósításnak tartanak az, hogy a Bethlen Gábor Alap egymillió forintos támogatásával

két helyiségben a 21. század technológiáját felhasználva, sínrendszerek kialakításával tudtak helyet biztosítani a képzőművészeti gyűjteménynek.

Ide a mintegy 1000 darabból álló kollekció háromnegyede fért be. A 15 ezer tárgyat egyenként kezelték, konzerválták és csak azt követően történt meg az elhelyezésük az új raktárban. A második emeleti helyiségekbe kézben cipeltek fel mindent, egyebek mellett a szekrényeket, vagy kovácsüllőt is a múzeum munkatársai.

Gyűjtemények háza jön létre

A múzeum lelke a raktár – mutatott rá Csergő Tibor, hiszen itt őrzik meg a tárgyakat a későbbi generációknak. A korábbi és jelenlegi intézményvezető tájékoztatásából kiderült, hatalmas előrelépés az, hogy korszerű raktárhelyiségekbe költözhetett a múzeum anyaga, de

további bővítésekre lesz még szükség ahhoz, hogy mindennek megfelelő helye legyen.

Az épületben van bővítési lehetőség, és az évek óta nem működő teherliftet is használhatóvá teszik. Az egykori szülészet épületében található egyébként a városháza dokumentumtára, és a telekkönyvi hivatal is. Most, hogy a múzeum raktárhelyiségei is itt vannak, elmondható, az épület a városi gyűjtemények háza lesz – fogalmazott a polgármester.

A Tarisznyás Márton Múzeum 2021-ben nyithatja meg újra a kapuit eredeti, Rákóczi Ferenc utcai épületének felújítsa után. Az ottani termekben már nem raktároznak tárgyakat, azok kiállítási célokat szolgálnak majd.