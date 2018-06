Korrekciókat javasol az EMNP a közigazgatási törvénykönyvben

Zakariás Zoltán. Archív • Fotó: Veres Nándor

Emlékeztetett, tíz évvel ezelőtt alakultak meg azok a helyi és megyei tanácsok, melyekben nem csak az RMDSZ képviselte a magyarságot. Tíz évvel ezelőtt az MPP jelentős sikereket ért el, de aztán megtorpant, és ez teremtett lehetőséget az EMNP megjelenésére, vázolta a néppártos politikus. A tízéves erdélyi magyar többpártrendszert még mindig az RMDSZ „uralja”, mert lépéselőnyben volt, ám a két új párt bizonytalan lépései is erősítették – mondta Zakariás Zoltán. Hozzátette, csak néhány településen tudnak beleszólni ténylegesen a döntésekbe, ám a törvényalkotás, a határozathozatal szintjén ismertetik az elképzeléseiket, javaslatokat fogalmaznak meg.

A közigazgatási törvénykönyvvel azért kell foglalkozni, mert a jelenlegi jogszabályok a kilencvenes években születtek, és már „messze elmaradnak az elvárásoktól”. A párt alelnöke rámutatott, a helyiek közigazgatási végrehajtási hatáskörrel bírnak ezután is, ám a közigazgatási és pénzügyi autonómiát központilag, törvényekkel keretek közé szorítják. A pénzügyi autonómiát elvben szavatolják, ám a pénzügyi törvénykönyvben határokat szabnak például az adókedvezményeknek, a helyi közpénzügyek törvényében leszögezik, honnan kaphat pénzt egy önkormányzat.

Milyen autonómia az, hogy a helyi tanács elfogadja a költségvetést, és azt jóvá kell hagyja a pénzügyi igazgatóság?

– tette fel a kérdést Zakariás Zoltán. Kifogásolja továbbá, hogy a szociális szolgáltatások jegyzékét a központi törvények szabályozzák, az oktatásban csak az épület adminisztrálása marad az önkormányzat feladata. „A helyi autonómia továbbra is csak szlogen marad” – szögezte le a politikus. Elismerte, vannak pozitív intézkedések is, például a tanácsosok mandátumának érvényesítése nem a többségtől, hanem a bíróságtól függ, a prefektusok hatásköre valamelyest csökken. Marad a húszszázalékos küszöb, de előrelépés, hogy a települések nevén kívül az utcák, terek nevét is fel kell írni magyarul, és használni kell a magyar űrlapokat, de szankciók nincsenek a törvény be nem tartása esetén. Most van lehetőség a magyar érdek érvényesítésére, mert most vannak rászorulva a magyarok támogatására – szögezte le Zakariás Zoltán.