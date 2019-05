Kormánytízórai: a grammokat nézik, nem az ízeket

Fűrészporhoz hasonlít az iskolában kormánytízóraiként kiosztott teljes kiőrlésű keksz, és a kifli is hasonló ízű. Az erdőszentgyörgyi iskola, illetve több szülő és szülőközösség is írásos panaszt nyújtott be a Maros megyei önkormányzathoz meg a fogyasztóvédelemhez.

Laborban vizsgálják ki a terméket. Ha ott mindent rendben találnak, akkor – íztől függetlenül – le kell nyelniük a diákoknak, hogy ezt kapják • Fotó: Haáz Vince

Egyre nagyobb a felháborodás Maros-megyeszerte az iskolákban biztosított kifli, illetve különösen a keksz miatt. A címke szerint a kekszben dietetikus, teljes kiőrlésű liszt, pálmaolaj, só, víz és élesztő van.

A szülők és gyerekek azt sérelmezik, hogy a keksz és a kifli is nagyon száraz, nincs igazi íze, és szinte lehetetlen megenni. Mint egyik édesanya elmondta, a fehér lisztből készült kifli sem volt ropogós és ízletes, de lehetett tálba főttet készíteni belőle. Az összegyűjtött kekszből sokszor kekszszalámi készült. Ám a jelenlegi, teljes kiőrlésű lisztből készült termékek már erre sem használhatók.

Mindig arra tanítjuk a gyerekeket, hogy semmilyen élelmiszert nem szabad eldobni, de most nem tudjuk, hogy mi legyen az ízben és állagban is fűrészporra hasonlító termékekkel.

Az édesanyák több fórumon is szóvá tették elégetlenségüket, többek között voltak olyanok, akik a Maros megyei önkormányzathoz is írásos panaszt nyújtottak be.

Mint Lukács Katalin, a megyei önkormányzat sajtószóvivője lapunknak elmondta, intézményük kötötte meg a szerződést a kiflit és kekszet beszállító céggel, de nincs joga ellenőrizni a termék minőségét. Erre a törvény szerint az élelmiszer-biztonsági hatóságnak és a közegészségügynek van joga. Lukács Katalintól megtudtuk, a fogyasztóvédőkhöz is nyújtottak be panaszt a szülők, és valamennyi jelzést a korábban említett két, élelmiszerek ellenőrzésére is szakosodott hatóság fogja megvizsgálni.

A sajtószóvivő hozzátette, a tízórai keksz a törvény által előírt alapanyagokból van elkészítve, amely pontosan szabályozza, hogy miből mennyit lehet beletenni. Az ellenőrzések eredményeit még nem kapták meg, de az biztos, hogy

a hatóságok azt fogják vizsgálni, hogy a gyártó betartotta-e a törvényes előírásokat, mennyiségeket, a termék ízét nem minősítik.

A törvény lehetőséget ad a helyi polgármesteri hivataloknak, hogy maguk bonyolítsák le a tej-, kifli- és almaprogram keretében a közbeszerzést, és helyi cégek közül válasszanak. Ezzel a lehetőséggel élt Nyárádszereda. Mint Tóth Sándor polgármester a Székelyhonnak elmondta, noha több munkával járt, de azt akarták, hogy helyi termékeket kapjanak a gyermeket, és támogassák a helyi cégeket is.

„Első nekifutásra csak a kiflit tudtuk helyi termelővel megoldani. Egy negyven alkalmazottat dolgoztató helyi cég nyerte meg a kiírást, csupán háromszáz méterre van a pékség az iskolától,

nem ritka, hogy a gyermekek még meleg, de legalábbis langyos kiflit kapnak.

A visszajelzések nagyon jók, gyerekek, szülők, tanárok is elégedettek. Sajnos a tejet és az almát nem tudtuk helyi termelőktől biztosítani, de igyekszünk, hogy jövőre legalább a tejet így tudjuk beszállíttatni. Fontos nekünk, hogy a nyárádmenti gyerekek nyárádmenti tejet fogyasszanak. Úgy vélem, bár több munkával járt a közbeszerzés lebonyolítása, de helyben dönthettünk a cégekről, erre a törvény lehetőséget adott nekünk. Ez is az autonómia egy módja” – mondta elégedetten a polgármester, aki reméli, hogy a következő alkalommal több környékbeli polgármester ragadja majd meg a jogszabály adta lehetőséget.