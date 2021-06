Körforgalommal számolnák fel a torlódást az egyik forgalmas útkereszteződésben

Egy újabb körforgalom lesz a Hunyadi János utcában. Kipróbálják • Fotó: Pinti Attila

A kereszteződés lényegében a nagy forgalmú Hunyadi János utca leágazása a Kalász lakótelepi temető közelében. Az onnan észak felé vezető utcarészen át nemcsak Csíksomlyó, Csobotfalva vagy Csíkpálfalva felé, és onnan visszafelé lehet autózni, hanem a Szék útja és a Haladás utca érintésével Csíktaploca is elérhető.

Nem véletlenül a reggeli és a délutáni csúcsforgalomban torlódás alakul ki a mellékutcának számító leágazásnál, mert a hosszú autósorok miatt nehéz onnan kifordulni, illetve oda befordulni.

A körforgalom kialakításának ötlete már korábban felmerült, a városvezetés a rendőrséggel is egyeztetett, a héten pedig be is vezetik az új forgalmi rendet, egyelőre ideiglenes jelleggel.