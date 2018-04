Körforgalom épülhet a Csíki Pláza előtt, sőt a jövőbeni magyar vásárlókra is gondolnak már

Szép lassan halad a plázaprojekt. Az önkormányzat igyekszik több téren is bebiztosítani magát. Archív • Fotó: Pinti Attila

Üzletközpont létrehozását tervezik a csíkszeredai Hunyadi János utcában félbemaradt, Csíki Plázaként ismert beruházás helyén. Ehhez azonban egy körforgalom megépítése is szükséges – mintegy bekötőként többek között a majdani üzletközponthoz –, ugyanis ezt írja elő az övezeti rendezési terv.

A csíkszeredai képviselő-testület márciusban még elhalasztotta a döntést, mert több olyan kérdés is felvetődött, amelyeket tisztázni kellett, például azzal kapcsolatban, hogy kell-e a városnak kártérítést fizetnie a beruházóknak, ha a tanügyminisztérium nem engedélyezi, hogy a Székely Károly Szakközépiskola területéből „kicsippentsenek” egy kis részt a körforgalom kiépítéséhez.

Pénteki ülésén a testület jóváhagyta a két vonatkozó határozatot, miután sikerült rendezni a kérdéseket. Az egyik elfogadott határozat a szóban forgó iskolai terület rendeltetési besorolásának megváltoztatását tartalmazza, a másik a beruházókkal való keretszerződést. Füleki Zoltán, Csíkszereda alpolgármestere elmondta, az elmúlt hetekben

felmérték és kijelölték, hogy mekkora részt kell az iskola területéből elvenniük: számításaik szerint 338 négyzetméterről lenne szó.

Hozzátette, az iskola vezetőtanácsa rábólintott arra, hogy használhassák a területet, a Hargita Megyei Tanfelügyelőség pedig szintén jóváhagyta. Ezután elküldik a szükséges dokumentációt az oktatási minisztériumhoz is engedélyeztetésre. Ha ez meglesz, következhet a terület rendeltetésének módosítása, és azután foghatnak hozzá a befektetők a körforgalom megépítéséhez.

A beruházó vállalásai



A befektetőkkel létrejövő megállapodásba azt is belefoglalták, hogyha a tanügyminisztérium nem engedélyezi az iskolai terület használatát, akkor a várost ezért nem lehet felelősségre vonni. A keretszerződésbe ugyanakkor azt is beleírták, hogy a beruházóknak kötelességük lesz – a körfogalom megépítése mellett – az iskola kerítését helyreállítani, illetve új bejáratot is létre kell hozniuk, valamint az iskola udvarából 1500 négyzetméternyi felületet újraaszfaltozniuk. „A dokumentum tartalmazza még, hogy ahol szükséges, ott magyarul is beszélő alkalmazottakat vegyenek fel a magyar vásárlóközönség kiszolgálására” – fűzte hozzá Füleki.