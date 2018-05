Körbesétálni a Székely Támadt-várat? Akár

Több millió euróból restauráltatná a Székely Támadt-várat Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala, amely elsősorban a bástyákat szeretné közösségi terekké alakíttatni, de tervezi a falak helyreállítását is. Ez külső források bevonása nélkül elképzelhetetlen, így az Európai Uniótól igényelnek támogatást.

Közösségi terekké alakulnának át a bástyák, és kockakő kerülne a Tó utca hasznos felületére • Fotó: Barabás Ákos

Restauráltatná a városháza a Székely Támadt-vár falait, továbbá a Fóris- és a Hajdú-bástyát, amennyiben sikerül európai uniós támogatást igényelni a mintegy ötmillió eurós beruházásra – tudtuk meg Orbán Árpád alpolgármestertől. Mint mondta, a Hajdú-bástyában több szintet alakítanának ki, amelyekre kiállító- és más közösségi tereket képzeltek el, de akár kisebb műhelymunkákat is lehetne ott végezni. A Fóris-bástyába szabadtéri színházat terveznek.

Behoznánk az életet a bástyákba

– fogalmazott. A várfalak helyreállításakor ásatásokat is fognak végezni, minimum egy méternyi földet távolítva el mindenhol. Szintén a terv része, hogy sétálóvá alakítják át a Tó utcát, amelyet kockaköveznének. Persze ezt megelőzően felújítják az ivóvíz- és a szennyvízhálózatot is. Orbán hozzátette, hogy az említett bástyák és a köztük, valamint a bejárati résznél lévő falak is díszkivilágítást kapnának. Természetesen a munkálatok alkalmával előkerülő régészeti leleteket ki fogják állítani.