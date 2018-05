Könyvújdonságokkal, programokkal készülnek a vásárra

Igyekeznek termésük legjavát kínálni a csíkszeredai kiadók a könyvvásáron • Fotó: Gecse Noémi

A Csíkszeredai Könyvvásárra készült el a Gutenberg Kiadónál Kovács András Ferenc és Sebő Ferenc kötete, az Árdeli szép tánc.

A Gutenberg kiadó számos programmal színesíti a vásárt – gyerekfoglalkozásokra, könyvbemutatókra, író-olvasó találkozókra lehet számítani: Zsidó Ferenccel, Macalik Kunigundával, Ambrus Tündéve, Kürti Andreával, Balázs Lajossal, László Noémivel, Szőcs Margittal, Szabó Róbert Csabával és Albert Homonnai Emőkével.

A Pallas-Akadémia Kiadó gondozásában jelent meg Kozma Mária Könyvbolondok – Könyvek kótyavetyén című kötete, amelyet a rendezvényen is bemutatnak.

Azért is fontos egy ilyen vásár, mert teret ad a szerzők és az olvasók találkozásának, ami sokaknak élményt jelenthet, illetve azért is, mert a kiadók nemcsak megfogalmazhatják a könyvek világával kapcsolatos gondolataikat, értékrendjüket, hanem el is mondhatják, meg is mutathatják ezt az embereknek

– mutatott rá Tőzsér László, a Gutenberg Kiadó és a Pallas-Akadémia Könyvkiadó vezetője.