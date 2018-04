Könyvkuckók Csíkszeredában: meg kellene érteni, hogy az elvett könyveket vissza kell vinni, vagy mást kell tenni a helyébe

Egyszerű a szabály: kivesszük, elolvassuk, visszatesszük a könyvet. Vagy másat hozunk helyette • Fotó: Gecse Noémi

A diákok segítségével színesre festett kis „kalitkákban” gyermekeknek és felnőtteknek való könyveket helyeztek el. A könyveket ki lehet venni, olvasgatni a parkban vagy akár haza is lehet vinni. Miután azonban kiolvasta a kölcsönző, vissza kell tenni vagy pedig – például ha továbbadná valakinek – akkor mást kell vinni a helyére.

A könyvkuckók használatára vonatkozó szabály ki van függesztve, a rendeltetésszerű használattal azonban még gondok vannak – tudtuk meg Ferencz Katalintól, az oktatási központ munkatársától, a kuckók felállításának kezdeményezőjétől.

Télen szünetelt

Nemrég javították meg és töltötték fel ismét könyvekkel a kuckókat. Amint Ferencz Katalin elmondta, télire szüneteltették a könyvkuckókat, egyrészt, mert olyankor kevesebben járnak a parkban, másrészt pedig azért, mert

azt tapasztalták, hogy valószínűleg tüzelőanyagnak is vittek a könyvekből. Az elmúlt időszakban meg is rongálták a kuckókat, mindháromnak betörték az üvegét. Diákok bele is másztak a dobozokba, ott fotózkodtak, majd megosztották a közösségi médiában a képeket.