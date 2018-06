Könyveket lehet „turkálni”, az ebből befolyt összeget pedig jótékony célra fordítják

A gyergyószentmiklósi Ora Rode Turkálóban könyveket is lehet vásárolni. Adományból ajándék lesz, hiszen a könyvek magyarországi segítők jóvoltából kerültek Gyergyószentmiklósra, ellenértékükkel pedig a Szivárvány alatti gyermekotthon és a hajléktalanszálló lakóinak mindennapjait könnyítik meg.

„Magyarországon nagyon sokan kidobják a könyveket, van néhány ismerősöm, akik összegyűjtik a lomtalanításkor szemétbe kerülő köteteket, és nekünk ajándékozzák, tudják, hogy karitatív célt szolgálnak, ugyanis a bevétellel a gyerekeket segítik” – ismertette Jeszenszky Melinda, az ORA International Keresztény Emberbaráti Szociális Szervezet munkatársa. Mint megtudtuk,

az adománykötetek egy része a válogatás után a gyerekotthon könyvtárába, illetve a hajléktalanszálló nappalijának polcára kerül, a többiből pedig bárki válogathat a turkálóban, mondhatni, gyufaárért.

A turkáló csendes sarkában

A Pro Art Képzőművészeti Galériát is működtető hölgy arról is szólt, hogy szükségmegoldásként rendezték be az üzlet egyik sarkát, csak könyvturkálót nem tartanak fenn.

Budapesten számos antikvárium és könyvturkáló is működik, és ha már könyvekkel is megajándékoznak, szerettem volna Gyergyószentmiklóson is kipróbálni, hogy van-e rá kereslet, egyelőre ilyen formában igyekszem a könyvadományok egy részét értékesíteni, és az árából a gyerekotthon fenntartását támogatni

– mondta Jeszenszky Melinda.