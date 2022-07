Könnyed ebéd a nyári melegben: burgonyakrémleves és saláta

A közelgő kánikulára való tekintettel könnyed, egyszerűen összeállítható menüvel készült olvasóinknak ezúttal Karácsony József, a Főnix Konyha szakácsa. Vajas burgonyakrémlevest állított össze baconchipsszel, másodiknak pedig salátát tálalt. Utóbbi recepthez szezonális zöldségeket használt fel, ugyanakkor többféle ízesített étolajat is alkalmazott.

„Hacsak nem fizikai munkát kell végeznünk, akkor nem feltétlenül jó ötlet nehéz, kalóriadús ételeket fogyasztani, ezért is gondoltam, hogy egy könnyed menüt mutatok be ezúttal” – magyarázta Karácsony József, a Főnix Konyha séfje. Azt ígérte, hogy a hozzávalók beszerzésével nem lesz gond, hiszen ismert és a vidékünkön is gyakran használt alapanyagokról van szó. A menü különlegessége az elkészítésében, ugyanakkor a sajtok és különböző étolajok felhasználásában rejlik.

Ínycsiklandó leves

Karácsony elmondta, a burgonyakrémleves esetében némileg eltér a vidékünkön megszokott recepttől, de bízik benne, hogy az így is elnyeri olvasóink tetszését. Első lépésként olívaolajat melegített a serpenyőben és felolvasztott némi vajat, majd ebben pirította nagyjából nyolc percig az apróra vágott vöröshagymát, illetve a felkockázott sárgarépát, zellert és petrezselyemgyökeret.