Klasszikus zene minden korosztálynak, kint és bent, kezdő és haladó szinten

Tavaly közel 2000 résztvevője volt a fesztivál első kiadásának, jelezvén, hogy Sepsiszentgyörgyön is igény van a klasszikus zenére. A fesztivált szervező polgármesteri hivatal és a Kónya Ádám Művelődési Ház ezúttal a rendezvény közösségépítő jellegét is erősíteni kívánja, ezért több műhelymunka, szabadtéri produkció is szerepel a műsorban.

Ez alkalommal a szervezők jóvoltából bemutatkozhat a nagyközönség előtt a Plugor Sándor Művészeti Középiskola diákja, Nikula Dávid. is. Azonban már ezt a hangversenyt megelőzően is Magyar Kornél ritmusműhelyében, Lőfi Gellért kórusműhelyében próbálhatják ki magukat, Bősze Ádám zenetörténeti előadásával hangolhatnak a hallgatók – ők lennének a kezdők. Arthur Kaganovszkiy hegedűművész vezetésével pedig a hangszerkészítés rejtelmeibe is beleáshatják magukat. A műhelyekben kiművelődött résztvevők vasárnap egy múzeumkerti fellépésen mutatnak be egy közös produkciót.

A pénteki nap koncertjei nagy változatosságot mutatnak: az Erzsébet parkban fellépő Sepsi Art Quartett Mozart és Haydn darabjai mellett sanzonokat és közkedvelt tánczenéket is játszik a közönségnek Dallamok a promenádon címmel. Majd a Székely Nemzeti Múzeumban a fiatal zeneművészeké a tér: a Trio all’Ungherese lép fel egy kamarakoncerten, közvetlenül utána pedig Magyar Valentin műsora hallható. A napot Tabajdi Ádám a Krisztus Király templomban tartott orgonakoncertjével koronázhatják meg.

Szombaton az alig 19 éves Királyhalmi Gusztáv zongorakoncertjére és a Veszprém Város Vegyeskarának hangversenyére várják az érdeklődőket.

Vasárnap a bőség zavarával küszködhetnek a komolyzene kedvelői: délután a parkban a 4Cord Quartett, a múzeumban Magdalena Suciu hegedűművész fellépése, valamint Sándor Csaba és Mădălina Bourceanu szólóestje, végül zárásként a Pannon Filharmonikusok Krisztus Király templomban megtartott nagykocertje szólítja meg a vájtfülűeket.

A jegyárak 20 és 40 lej között változnak, a teljes programot a sepsiclassic.ro weboldalon találhatják meg a zenerajongók.