Kisgyermeknevelő szak indul a Pedában

A székelyudvarhelyi Benedek Elek Pedagógia Líceumban egy új, a nulla és három év közötti gyermekek szakszerű nevelésére és fejlesztésére fókuszáló, kisgyermeknevelő szak is indul ősztől, ugyanis a szakképzett, hároméves kor alatti gyerekeket oktató pedagógusokból hiány van. A létszámbővítés miatt új tantermek kialakítását is tervezik.

Arra is kitért, a bölcsődék is a tanügyminisztérum hatáskörébe kerültek, így a bölcsődei alkalmazottaknak is szükséges lesz vizsgákat letenniük más pedagógusokhoz hasonlóan.

Mindkét pedagógiai profilú osztály 24-24 fővel indul az új tanévben, a tanóráik is egyformák lesznek, azonban míg a tanító-óvóképzősök óvodában és kisiskolában, addig a kisgyermeknevelő szakosok bölcsődékben fognak gyakorlatozni.