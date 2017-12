Kis szerencsével még lehet szállást találni szilveszterre Udvarhelyszéken

Udvarhelyen a magyarországiak, vidéken a hazaiak szilvesztereznek • Fotó: Barabás Ákos

A székelyudvarhelyi szállásadók által kínált, jobbára háromnapos szilveszteri csomag ára idén személyenként 110 és 150 euró között van.

Sok helyen a vendégek csak szállást kértek, mozgalmas programok nélkül, az étkezést is maguk oldják meg,

legfeljebb a reggeli jelent kivételt – tudtuk meg Orbán Melindától, a székelyudvarhelyi Tourinfo utazási iroda munkatársától. Az elmúlt hét végéig a szálláshelyek mintegy nyolcvan százaléka volt lefedve, foglaláskor legtöbben a wellness, illetve a síelési lehetőségek és a szilveszteri szentmise iránt érdeklődtek. A foglalások alapján

közel hetven százalékban magyarországiak szilvesztereznek Székelyudvarhelyen, ami a belföldieket illeti, az ország különböző részéből, illetve a helybéliek közül kerülnek ki.

A környékbeli panziók és kulcsosházak kilencven százaléka foglalt, ezekben többnyire székelyudvarhelyiek szilvesztereznek, az előző évihez hasonló áron. A vidéki szállásadók programkínálatából csupán a szánozást igényelték a szilveszterező vendégek – tájékoztatott az utazási iroda munkatársa.

A szilveszteri menü iránt inkább a helybéliek érdeklődtek az egyik székelyudvarhelyi szálloda, a Gondűző éttermében. Szállást a környező városokból, illetve a rokonlátogatásra Magyarországról, Németországból, valamint Ausztriából hazatérők igényeltek – tudtuk meg Nagy György tulajdonostól. Az árak tíz százalékot emelkedtek tavalyhoz képest, így

az ötfogásos szilveszteri menü személyenként 300 lejbe kerül.

A tulajdonostól azt is megtudtuk, hogy még vannak szabad szobáik, és az étteremben is lehet még foglalni szilveszter estére, sőt a zárt körben mulatni vágyó csoportoknak igény szerint külön termet is tudnak biztosítani.

Parajd télen is kedvelt célpont nemcsak a belföldi, hanem a magyarországi turisták körében is. Az ott szilveszterezők mintegy nyolcvan százaléka évek óta visszajáró bukaresti, Temes, illetve Kolozs megyei vendég. Ilyenkor a település egyik vonzereje a nemrég felújított wellnessközpont, de már egy helyi szálloda is nyújt hasonló szolgáltatást – mondta lapunknak Moldován László, a Sóvidék Hegyalja Turisztikai Egyesület elnöke.

Az anyaországiak többnyire családdal érkeznek öt-hat napra óévet búcsúztatni, és nemcsak Parajdra, hanem Farkaslakára, Oroszhegy községbe is. A belföldi fiatalok átlagosan három-négy napra foglalnak szállást. Az árak tíz százalékkal magasabbak, mint tavaly, így egy személy költsége egy éjszakára 100 és 150 lej között van, erre jön még az étkezés, valamint a szilveszteri menü költsége. Moldován tudomása szerint

Parajdon már nincsenek szabad szobák, többségüket már szeptemberben lefoglalták.

Érdekességként elmondta, hogy az utóbbi években egyre több moldáv ünnepli a fürdőtelepülésen a január közepére eső pravoszláv újesztendőt. Az egyik parajdi szállodánál érdeklődve megtudtuk, hogy náluk a kétcsillagos szolgáltatás négynapos csomagára egy személynek, ünnepi menüvel, félpanziós ellátással és disznóvágással 1190 lej, a háromcsillagos teljes ellátás malacsütéssel és szilveszteri menüvel pedig négyszáz lejjel kerül többe.

A Madarasi Hargitán nem volt még telt ház múlt hét végén. A Súgó panzióban például akadt még hely bőven, ugyanakkor a Pethő panzióban is voltak szabad szobák. Ez utóbbiban a négyéjszakás szilveszteri csomag 850 euróba kerül. A Súgóban nem közöltek árakat, annyit tudtunk meg, hogy a legrövidebb foglalható időszak ott is négy éjszaka, és alkalmazkodnak a vendégek igényeihez.

A karácsonyt otthon, családi környezetben töltik a székelyudvarhelyiek, azonban szilveszterre sokan messzebbre utaznak és felkeresik az itthoninál nemcsak olcsóbb, de jobban karbantartott ausztriai sípályákat, vagy a magyarországi termálfürdőket, néhányan pedig a hideg elől rövid időre a nyárba menekülnek – mondta lapunknak Bihari Márta, az egyik helyi utazási iroda vezetője. Míg az előző években ilyenkor nagy népszerűségnek örvendett Egyiptom, most ódzkodnak oda utazni az itthoniak, ezzel szemben a biztonságosabbnak vélt Marokkóban, Jordániában vagy Dubajban köszöntik az új évet. Emellett adtak el üdülőjegyet a Dominikai Köztársaságba is. Itt egy néhány napos tengerparti kikapcsolódás két személynek, extrák nélkül 3800 euróba kerül, és az összeg legnagyobb részét a repülőjegy ára teszi ki.