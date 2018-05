Kinyitotta kapuit az oklándi elhelyezőközpont

Az újdonság varázsával versengtek a kötélhúzásban • Fotó: Bartha Réka

Az Ifinapok Hargita megyében című rendezvénysorozatba kapcsolódott be az oklándi elhelyezőközpont nevelő- és gyermekközössége: vendégeket fogadtak, alkotókészség-fejlesztő, ügyességi és sportprogramokat tartottak.

Egyed Erzsébettől, a kézműves-foglalkozások főszervezőjétől megtudtuk, korábban kezdték a tevékenységek előkészítését, az eszközök beszerzését. A gyöngyből fülbevaló és lánc készült, a nemezből virágok, állatok, a papírból pedig háromdimenziós tárgyak. A gyermekek örömmel meséltek a vendégeknek ottani életükről, otthonukról, amelyet nagyon szeretnek.

A bútorfestés és gombvarrás után modern tánc következett, majd egy régi játék, helyi nevén koccozás. Noha a mai gyermekek alig ismerik a négyzetekbe szabályok szerinti ugrándozást, most önfeledten szökdécseltek a kislányok és a fiúk egyaránt. Tetszett a bizonyos távolságra festett lábnyomokba való lépkedés is. A foglalkozások vezetőit is meglepte, hogy leginkább a gombvarrást kedvelték a gyermekek. Az elkészült munkákat megtarthatták, de jutott a vendégeknek is.

Godra Zsigmond, a sporttevékenységek felelőse kérdésünkre elmondta, a zsákban futási próba a versenyszellemet, a pingponglabda kanállal való célba juttatása pedig a mozgáskoordinációt erősítette. A trambulinon hármasával mutattak be különböző mozgásformákat, a focikedvelőket várta a pálya. Minden gyerek részt vett minden mozzanatban, és egyformán jutalmazták őket. A gyermekeknek a legnagyobb élményt azok a játékok jelentették, amelyeket ritkán vagy először játszhattak, a felnőttek öröme pedig az együtt eltöltött kellemes délután volt.

Testvérek, barátok



Homoródújfalu testvértelepülése, Cserépfalu a télen egy autónyi ajándékot vitt Oklándra, miután értesült a Hargita megyei gyermekvédelmi intézmények anyagi gondjairól. Cseke Rozália, az elhelyezőközpont vezetője a nyílt napra meghívta az adományozókat. Az önkormányzat képviseletében tizenketten érkeztek, és mint mindig, nagyon jól érezték magukat – tudtuk meg Csendes Péter polgármestertől. Megható volt számukra, hogy a gyermekek mennyire figyeltek és milyen lelkesen vettek részt a tevékenységekben. Kiemelten emlegette a székely vendégszeretetet, és megtudtuk, hogy az augusztusi cserépfalvi rendezvényre várják a testvértelepülésük küldöttségét.