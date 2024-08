Marosvásárhelyi állatkert: kilenc állattal indultak, ma több mint ezerről gondoskodnak

Ezenkívül állatkerti Táncos Kavalkád is várja a látogatókat, amely során a Navarra Dance Egyesület kortárs akrobatikai és jazz táncokat mutat be. A megszokott filmvetítések is folytatódnak: a somostetői amfiteátrumban némafilmet vetítenek, de az egyik állatkerti pavilonban is lesznek filmvetítések.

A Marosvásárhelyi Állatkert közleményében kiemeli, az állatjólét a legfontosabb célkitűzésük, amelyet igyekeznek minél változatosabb és különlegesebb látogatói élménnyel ötvözni, ezért a tervezett események nemcsak szórakoztató jellegűek, hanem lehetőséget kínálnak arra is, hogy jobban megértsék és értékeljék az állatokat az érdeklődők.