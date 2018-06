Kifizette a szemetelésért kirótt bírságot a Transilvania Bank felújítását végző bukaresti cég

A hulladék törvénytelen hátrahagyásáért nem a bank, hanem az általa megbízott cég volt felelős • Fotó: Potozky László

„Ezt meg is tették, a rendelkezésükre álló két nap alatt kifizették a tízezer lejt. Ez azonban nem biztosíték arra, hogy nem fognak fellebbezni, hiszen a tapasztalataink szerint a legtöbben kifizetik a kedvezményes bírságot akkor is, ha fellebbezni szeretnének. Így, ha el is veszítik a pert, nem kell a bírság teljes összegét törleszteniük.

Megtörténhet, hogy ebben az esetben is fellebbezni fognak, vagy már meg is tették, de egyelőre nem tudunk róla, hiszen több hónapba telik, mire kiközli a bíróság. A cég azonban elismerte, hogy hibázott, és azóta nem követtek el újabb szabálytalanságot, ezért több mint valószínű, hogy nem fognak fellebbezni. Biztosat azonban egyelőre nem lehet tudni

– zárta a környezetőrség vezetője.

Az előzményekről

Mint arról korábban beszámoltunk, május elején árasztották el a Facebook közösségi oldalt azok a fényképek, amelyeken a Transilvania Bank felújításából származó építkezési hulladék, illetve a bank nevével ellátott falragaszok, szórólapok alkotta jókora szeméthalmazt örökítettek meg egy Somlyó és Taploca határán fekvő zöldövezeten. Mint kiderült, a hulladék törvénytelen hátrahagyásáért nem a bank, hanem az általa megbízott cég volt felelős, amely a felújítást végzi: a pénzintézet és a cég között megkötött szerződésben szerepel az, hogy utóbbira hárul a munkálatok során keletkezett hulladék elszállíttatása és megsemmisíttetése. Az eset után a cég és a bank képviselői rövid időn belül összegyűjtötték és elszállíttatták a szemetet a Hét Vezér lakótelep melletti zöldövezetről, a környezetőrség pedig vizsgálatot indított, és 40 ezer lejes bírságot rótt ki a felújítást végző cégnek.