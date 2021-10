Kielégítő érdeklődés övezte az Alter-Native filmfesztivált

Az is siker, hogy meg lehetett szervezni a filmfesztivált, ráadásul a szokásos helyszínen, ha nem is a szokásos időpontban – értékelte a Székelyhonnak Németh Előd, a 29. Alter-Native Nemzetközi Rövidfilmfesztivál művészeti igazgatója a hétvégén is zajlott filmszemlét.