Kicsit régi és nagyon új lesz a Tamási Áron Színház – de csak feleakkora nézőtérrel

Jóváhagyta a Tamási Áron Színház felújításának dokumentációját pénteki rendkívüli ülésén Sepsiszentgyörgy önkormányzati képviselő-testülete. A munkálat során visszaállítják az eredeti homlokzatot, a falak között viszont a korszerű igényeknek megfelelő tereket alakítanak ki. A részletekről Pál-Ferenczi Gyöngyi színházigazgatót és az átalakítást tervező Planshow-iroda vezetőjét, Zsigmond Pál műépítészt kérdeztük.

Bodor Tünde 2024. február 13., 13:452024. február 13., 13:45

Pál-Ferenczi Gyöngyi, a Tamási Áron Színház igazgatója elmondta, hosszas egyeztetések előzték meg a dokumentációban jelzett funkcióváltásokat, amelyek már azelőtt elkezdődtek, hogy ő a színház élére került volna;

tulajdonképpen Bocsárdi László korábbi igazgató elképzeléseit tükrözik a majdani átalakítások.

Ő arra törekedett, hogy egy olyan épület jöjjön létre, amely korszerű infrastrukturális lehetőségeket biztosít, és amelyben a színháztechnika és a térélmény a 21. századhoz méltó legyen.

Most és a felújítási terveken. Kibontják a befalazott abakokat és visszaépítik az erkélyt. Képek forrása: Planshow

Az egykori sepsiszentgyörgyi városháza nagyterme nem igazán alkalmas színházteremnek, rossz az akusztikája, és kifűteni is nehéz. Nagy hidegben a színpad mögötti nagy fűtőtestek nem tudják kimelegíteni a termet, a nyári melegekben viszont a hőségtől szenvednek a színészek.

Az új teremben tehát lesz klímaberendezés, megújul a fűtési rendszer, de a hangtechnika is,

részletezte az igazgatónő az okokat, amelyek miatt égető a változtatás. Többször kell játszaniuk a színészeknek Még akkor is muszáj változtatni, ha ez majd a város rendezvényszervezőinek okoz fejfájást: fel kell áldozni ugyanis egy 400 főt egyszerre befogadni képes termet. És a rendezvényekben bővelkedő városban sokszor okozott gondot eddig is a megfelelő befogadóképességű terem, a színháztermen kívül ugyanis csak a megyei könyvtárban van egy nagyobbacska, 130 férőhelyes, és néha a Babeș–Bolyai-egyetem is befogad egy-egy konferenciát, előadást. A Krisztus Király templom ugyan már sokszor volt koncerthelyszín, de nem minden előadásnak alkalmas az a tér. A Sepsi Aréna pedig már az ezreknek szóló rendezvények helyszíne.

A jó látási viszonyt biztosító helyek száma most sem több 250-nél a színházban

– mondja erre Pál-Ferenczi Gyöngyi, ezért egy amfiteátrum jellegű nézőteret képzeltek el, mobil, 130 fős nézőtérrel és 60 személynek helyet nyújtó karzattal. Ennek az is következménye lesz majd, hogy többet, többször kell majd játszaniuk a színészeknek.

Képek forrása: Planshow

A felújított színházépületben helyet kap majd egy próbaterem is, jelenleg ugyanis le kell állnia a próbafolyamatnak, mikor átépítések zajlanak a színpadon – magyarázta az intézményvezető. Az a gond viszont továbbra is fennmarad, hogy a díszleteket a városon kívül kell raktározni, így ki- és beszállításuk sok energiát és időt felemészt. Ha ez nem így lenne, sokkal több előadást tudna játszani a társulat – vélekedett az igazgatónő. Teljes átalakulás Az önkormányzati képviselők elé terjesztett dokumentációból kitűnik, a színház négy épülettömbjének mindegyikén külső-belső változtatások lesznek: a főtéri homlokzatot visszaállítják eredeti formájába, amilyen az 1950-es években megejtett felújítás előtt volt;

átépítik a nagytermet, újratervezik a színészöltözőket, vendégszobákat és díszletraktárt befogadó, valamint a Cimborák Bábszínház székhelyéül szolgáló B- és C- épületek helyiségeit, hogy azok funkcionálisabbak legyenek;

a D-épületrészben, ahol most szolgálati lakások és raktárak vannak, kapnak majd helyet az irodák és kereskedelmi helyiségeket alakítanak ki bennük. A színházat a mozgáskorlátozott nézők számára is megközelíthetővé teszik (külön liftet építenek be számukra), és az akadálymentességet a mosdókban is érvényesítik. Ugyanakkor a színházépületet ki is bővítik, a hátsó udvar felé eső oldalon még egy emeletet ráépítenek, hozzátoldanak egy próbatermet, több színészöltözőt saját zuhanyzókkal.

Visszaállítják a történelmi homlokzatot Fotó: Tuchiluș Alex

Az átépítés tervezésekor a színházat fenntartó városi önkormányzat azt a célt is szem előtt tartotta, hogy az épületrészekben bizonyos terek kereskedelmi célból felszabaduljanak, és a városmagban megnyílhassanak a kis sétálóutcák, amelyek átjárhatóvá teszik a központban levő épületkonglomerátumot és a szűk, zárt udvarokat. Egyszer majd újra városháza lesz a színház? Zsigmond Pál szerint sok szempontnak kellett megfelelni a tervezéskor. A színházépület 1856-ra lett kész, 1899-ben felújították, akkor városházaként működött, egy kisebb színpadot is magába foglalt – taglalta.

Sorozatos átalakítások és hozzátoldások után lett olyan, amilyennek ma ismerjük.

Az intézményfenntartó és a működtető kéréseinek figyelembevételével a nagyteremben elbontják a színpadot, és egy sík padlójú terembe szerelnek be emelkedő széksorokat, melyek össze-, illetve a terem egyik vagy másik végébe eltolhatók lesznek (mint a Sepsi Arénában). Azért lesz ez így, mert

a városvezetés azt a kérést is megfogalmazta a tervezők felé, hogy miután a városközpontban, a Bodok szálló helyére tervezett kultúrközpont megépül, és oda a színház és a társulat átköltözik, a főtéri épület a polgármesteri hivatal által hasznosítható legyen: mind a színház nagyterme, mind a kisebb helyiségek.

A színház frontján még jelentősebb változások következnek be: az egykori homlokzati ablakokat, melyek ma be vannak falazva, megnyitják, és visszaépítik az erkélyt, amely ott díszlett. A hátsó udvarokban vendéglátó- és kereskedelmi egységek is helyet kapnak: a színházbüfé mellett is lesz egy újabb, illetve a ganggal szemben.

A felújítás némi káosszal is jár... Fotó: Tuchiluș Alex