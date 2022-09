Kézműves alkotótáborban tanulnak románul a sepsiszentgyörgyi kisdiákok

Ezen a héten a sepsiszentgyörgyi Váradi József Általános Iskola Step by Step tagozatának öt évfolyama vesz részt egy kézműves alkotótáborban, ahol román anyanyelvű mesterek tanítják őket, így nemcsak a népi mesterségek fortélyait leshetik el, hanem a román népi kultúrával és a román nyelvvel is ismerkednek.

Pál Melinda, a másodikos Step by Step osztály tanítója gyöngyfűzéssel is foglalkozik, vásárokon, kiállításokon ismerkedett meg román népművészekkel, kézművesekkel, és innen jött az ötlet, hogy őket bevonva barátkozhatnak a sepsiszentgyörgyi kisdiákok a román kultúrával, és közben a nyelvet is gyakorolhatják.

A nappali táborban 124 gyerek vesz részt, előkészítőtől negyedik osztályig, a tíz pedagógus felügyelete alatt kilenc meghívott mester tanítja őket gyöngyfűzésre, bogozásra, szalmafonásra, horgolásra, szövésre, maszkkészítésre, agyagozásra, mozaikkészítésre és fafaragásra. A román mesterek népviseletben oktatják a magyar gyerekeket, népdalokat énekelnek, mesét is mondanak. Pál Melinda rámutatott, a kisdiákok rendkívül nyitottak, mindennap újabb kifejezésekkel gyarapítják a román szókincsüket, az oktatók türelmesek, többször elismételnek mindent, amíg minden gyerek megérti.