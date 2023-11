Kézdivásárhely központjának rendezési tervéről vitáztak

Az épületek építészeti értékét tekintve is hasonló a helyzet, ami az udvarterek belső részén van, az rögtönzöttebb, kisebb értékkel bír. Ami az épületállomány fizikai állapotát illeti, minden elhanyagoltság és gondozatlanság ellenére még nagyjából jó állapotban vannak a központi épületek – hangzott el.

Köllő Miklós katonai térképek és korabeli fotók segítségével mutatta be a város, illetve a főtér fejlődését, az udvarterek kialakulásának folyamatát. Mint mondta, az udvarterekben pontosan beazonosítható tipológiákat találunk: a főtérre néző végükön emeletes kőépület található, a túlsó végükön általában egy városi ház jelenik meg, a középső részen pedig a vidéki élet, az udvar kerül előtérbe.

A tanulmányok konkrét javaslatokat is megfogalmaznak a városközpont fejlesztésére vonatkozóan, felhívva a figyelmet az oda nem illő dolgokra, illetve a pozitív példákra is. A főtéri zöldövezetekkel kapcsolatban Köllő Miklós elmondta, hogy a parkosítás idején nagyon szép volt a növényzet, mára viszont már tönkreteszi a tér térbeliségét, eltakarja az épületek homlokzatát.

az udvarterekben lakóknak azonban továbbra is megengedett lenne az autóval való behajtás, egy osztott téren, ahol 5 km/órás sebességgel lehetne közlekedni.

Köllő Miklós látványterveket is bemutatott arra vonatkozóan, hogyan nézhetne ki a főtér az új szabályozást figyelembe véve. A református templom előtti részen egy nyitott teret képzeltek el, amely alkalmas lenne nagy rendezvények befogadására és korzózásra is, a jelenlegi park helyén pedig egy fákkal övezett, intimebb rész lenne, ahol le lehetne ülni és kisebb eseményeket is lehetne tartani. A zöld felület a jelenleginél ugyan kisebb lenne, viszont nagyobb részét lehetne használni – tette hozzá.