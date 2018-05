Kevésbé vonzó Marosvásárhely a fiatalok körében Kolozsvárhoz képest

Kolozsvár a legvonzóbb város azoknak a romániai fiataloknak a körében, akik hajlandók más településre költözni egy munkahely kedvéért – derül ki a Karriervásár idén tavasszal készült felméréséből. Marosvásárhely azonban sereghajtó ebben a tekintetben. Az általunk megkérdezettek szerint több a munka- és szórakozási lehetőség is Kolozsváron, Marosvásárhely azonban „kisvárosiassága” miatt vonz a fiatalokat.

Marosvásárhely kevésbé pezseg, mint Kolozsvár, de sok fiatal mégis itt kapja meg az életterét. Archív • Fotó: Haáz Vince

A Karriervásár március 9. és május 3. között egy 1926 fős mintán végezte a felmérést Jászvásáron, Nagyszebenben, Brassóban, Kolozsváron, Marosvásárhelyen, Nagyváradon és Gyulafehérváron.

A felmérés során megkérdezett fiatalok legnagyobb arányban, mintegy 46 százaléknyian Kolozsvárt jelölték meg, mint azt a várost, ahova szívesen költöznének egy munkahely kedvéért. Kolozsvárt Bukarest követi 17 százalékkal, majd Nagyszeben 8 százalékkal, Brassó 7,5 és Temesvár 5,9 százalékkal következik a rangsorban.

HIRDETÉS

A sereghajtó városok közt van ebben a tekintetben a Maros megyei megyeszékhely, ugyanis Nagyvárad és Jászvásár után következik csak, Marosvásárhely, és Gyulafehérvárt, Konstancát és Aradot tudta megelőzni.

A felmérés során arra is rákérdeztek, mi motiválná a fiatalt, hogy elhagyja eddigi lakóhelyét egy munkahely betöltése érdekében. A válaszadók 77 százaléka azt felelte, hogy

az illető állásnak összhangban kell állnia az érdeklődési körével, 67 százalék az előrelépés lehetőségét is fontosnak tartja egy állás tekintetében, a válaszadók 55 százaléka pedig úgy nyilatkozott, hogy a nagyobb fizetés késztetné arra, hogy más településre költözzön.

A multikulturális, folyton nyüzsgő kincses város

A marosludasi Hajdu Hilda Kolozsváron és Marosvásárhelyen is több évet élt, látja a különbségeket a két város közt több szempontból is, ennek ellenére mindkét város közel áll a szívéhez. A fiatal jogász, előbb Marosvásárhelyen járt középiskolába, majd Kolozsváron egyetemre, egyetem után egy évet élt Bukarestben, majd visszaköltözött Vásárhelyre. Majd két év vásárhelyi élet után munka miatt költözött Kolozsvárra, és azóta is ott él.

Nagyon más a két város: Vásárhely kis, csendes, tipikus erdélyi, családias város, Kolozsvár pedig nagy multikulturális, nyugatibb város: ez részben a rengeteg egyetemistának, részben pedig az itt élő külföldieknek köszönhető. Kolozsváron sokkal több a kulturális esemény, koncert, fesztivál, mondhatni folyton nyüzsög a város. A munkalehetőség is több, rengeteg multi nyitott helyi kirendeltséget, ennek köszönhetően a fizetések is nagyobbak, igaz, sajnos ezzel együtt járnak a magas albérletek, lakásárak. Nekem személyesen a sok esemény miatt jön be jobban Kolozsvár, de a vásárhelyi éveim alatt kialakított barátságok miatt gyakran járok vissza Vásárhelyre

– osztotta meg velünk a fiatal jogász.

A barátságos kisvárosias élettér

A bardóczi Nagy Éva baróti középiskolája után sokáig ingadozott, hogy Marosvásárhelyen vagy Kolozsváron tanuljon tovább, végül a politológia mellett döntött, azt pedig csak a kincses városban lehetett, de három év alatt sem sikerült igazán megszeretnie azt a várost.

Én nem sokat jártam Marosvásárhelyen, de azidő alatt, annyira megszerettem, hogy feltett szándékom volt, hogy ott keresek munkát és ott fogok élni. Kolozsvárt hidegnek, túl nagynak találtam, míg Marosvásárhely azért vonzott, mert kisebb, barátságosak és nyitottaknak tűntek az emberek

– mondja a fiatal hölgy, aki bár lett volna lehetősége Kolozsváron munkába állni, nem maradt ott, inkább arra várt, hogy Marosvásárhelyen kapjon állást, ami meg is történt, immár nyolc éve él választott városában. Nagy Éva tudja, hogy

Kolozsvár jóval többet nyújt munkalehetőség, de szórakozás szempontjából is, jóval élhetőbb például tömegközlekedés terén is

– ugyanis a kincses városban bármikor kiállt a buszmegállóba három percen belül fel tudott szállni valamire, ami célba vitte, Marosvásárhelyen pedig sokszor fél órákat kell állnia – mégis úgy érzi, Kolozsvár túl nagy neki, Marosvásárhely pedig egy bensőségesebb barátságosabb életteret nyújt.