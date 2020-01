Kevés szülő kérte gyermeke számára az ingyenes védőoltást

A korábbi kudarc miatt több mint tízéves szünet után indulhatott csak újra a méhnyakrák elleni oltásprogram. Képünk illusztráció • Fotó: 123RF

Mintegy tízéves szünet után indult újra Romániában a méhnyakrák kialakulásáért felelős humán papillomavírus (HPV) elleni ingyenes oltáskampány, miután

az előző országos program meglehetősen kudarcos véget ért, a védőoltást kevesen igényelték, így a vakcinák egy részét meg kellett semmisíteni.

„A HPV elleni oltáskampány azért késett ennyit Romániában, mert volt egy hatalmas kudarc”, ugyanis a 2008-as program ellen csúnya, politikai célú, álhíreket terjesztő ellenkampány folyt – magyarázta a hosszú szünet okát Tar Gyöngyi. A Hargita Megyei Népegészségügyi Igazgatóság vezetője megjegyezte, a költséges oltóanyagok megsemmisítésére is pénzt kellett áldozni akkor, és a program sikertelensége annyira visszavetette a hasonló célú kezdeményezéseket, hogy az utóbbi évekig eltelt időszakban egy egészségügyi miniszter sem indítványozta az oltáskampány újraindítását.

A mostani oltáskampányban azok a 11–14 éves korú lányok kapják meg a HPV elleni ingyenes védőoltást, akiknek a szülei a 2017–2018-as időszakban a háziorvosuknál igényelték ezt, ugyanakkor beadják azoknak a lányoknak is, akik az igénylés idején még az említett korcsoportba tartoztak, de azóta mér elmúltak 14 évesek – tájékoztatott Tar Gyöngyi. Kérdésünkre hozzáfűzte, akiknek a szülei 2019-ben kérelmezték a védőoltást, a későbbi oltóanyag-szállítmányokból kapják meg a méhnyakrák elleni védőoltást. A népegészségügyi igazgatóság ezzel kapcsolatban azt az ígéretet kapta a szaktárcától, hogy folyamatos lesz az ellátás.

Hargita megye: 690

Az egészségügyi minisztérium mostanáig 20 ezer adag védőoltást utalt ki a megyei népegészségügyi igazgatóságoknak. Hargita megyébe 690 adag HPV-elleni vakcina érkezett,

éppen annyi, ahányat igényeltek a szülők 2017–2018-ban.

A védőoltásokat az igazgatóság kiosztotta a háziorvosoknak, és a napokban el is kezdődött az immunizálás – tájékoztatott Tar Gyöngyi. Felvetésünkre azonban megerősítette, a 700-nál is kevesebb igénylés meglehetősen kevés, hiszen korosztályonként 3000 gyerekkel számolva a 11–14 éves korcsoportba mintegy 12 ezer gyerek tartozhat a megyében, azaz

nagyjából 6 ezer lány jogosult a védőoltásra, ám csak alig több mint a 10 százalékuknak a szülei igényelték az immunizálást.

A HPV-elleni oltás hasznának a tudatosítása érdekében folyamatosan tart értekezleteket az egészségügyi minisztérium, ahol a népegészségügyi igazgatóságok képviselői is megosztják tapasztalataikat, illetve a az Egészségügyi Világszervezet (WHO), valamint az ENSZ Gyermekalapjának (UNICEF) a segítségét is igénybe veszi a szaktárca. Tavaly készült egy oltásnépszerűsítő kisfilm is román nyelven, amit a Hargita Megyei Népegészségügyi Igazgatóság fel is használ, de tekintve, hogy többségében magyarok lakta a megye, sajnos ezzel nem igazán érnek célt. Így

gyakorlatilag a magyar nyelvű sajtó az egyetlen csatorna, ahol a magyar lakosság körében fel tudják hívni a figyelmet a védőoltás fontosságára

– mondta Tar Gyöngyi. Több más vakcinával ellentétben a méhnyakrák elleni oltásnak a hatása nem azonnal mutatkozik meg – fűzte hozzá –, hanem csak 20, 30, 40 év múlva, amikor majd a méhnyakrákos megbetegedésekről szóló statisztikákban kimutatható lesz a csökkenés, hiszen a védőoltás célja még a szexuális élet megkezdése előtt kialakítani a védettséget a lányokban a későbbi méhnyakrák kialakulásáért felelős humán papillomavírussal szemben.

Maros megye: 721

A HPV-elleni oltások iránt Maros megyében is igencsak alacsony az érdeklődés, a védőoltásra jogosult lányok szülei közül alig több mint hétszázan igényelték a vakcina beadását gyerekük számára. Amint arról a Maros Megyei Népegészségügyi Igazgatóság lapunk érdeklődésére közölte, az igazgatóság összesen 721 adag HPV-elleni védőoltást kapott az egészségügyi minisztérium kiutalásából. Ez fedezi a szülői igénylések alapján a háziorvosok által 2017–2018-ban kért mennyiséget – közölte levelében a népegészségügyi igazgatóság, arra is kitérve, hogy az e hónapban kiosztott védőoltások beadását az Országos Népegészségügyi Intézet által meghatározott módszertan szerint végzik el.

Méhnyakrák



A méhnyakrák világszerte a nőket fenyegető második leggyakoribb rosszindulatú daganat. Az epidemiológiai vizsgálatok kimutatták, hogy a méhnyakrákok és az egyéb genitális karcinómák több mint 90 százaléka összefügg a humán papillomavírussal (HPV). (Forrás: Wikipédia)