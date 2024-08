Kevés medve kilövésére lehet engedély kérni Kovászna megyében

A törvénymódosítást Diana-törvényként is emlegetik, mert indítványozásának eredője egy 2024. július 9-i tragédia, amelyben

korábban írtuk Kilőtték a medvét, amelyik megölt egy túrázó nőt Prahova megyében Kilőtték a hatóságok azt a medvét, amelyik kedden délután megölt egy fiatal nőt a Bucsecs-hegységben levő Jepii Mici turistaútvonalon.

A kilövési kvóta emelését természetesen most is sok állatvédő bírálta, némelyek szerint a Bucsecs-hegységben történt tragédia esetleg megelőzhető lett volna, ha a lány nem próbál kétségbeesetten menekülni, elszaladni a medve láttán. Emellett azt is érvként hozzák fel, hogy