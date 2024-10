Kevés a helyi rendőr Csíkszeredában

Csíkszeredában idén nem nőtt, hanem fogyatkozott a helyi rendőrség amúgy is szerény állománya, ezen próbálnak változtatni az új állások meghirdetésével. Tizenöt jelentkező volt a határidő lejártáig, közülük kell kiválasztani a megfelelőket.

Ez viszont nem tette lehetővé a folyamatos, éjszakára, hétvégére is kiterjedő szolgálatot, de a további bővítést a kormány által a közszférában bevezetett alkalmazási tiltás akadályozta.

Az állomány közben tovább apadt, mivel tavaly és idén további alkalmazottak távoztak, köztük a diszpécserszolgálatos is.

Így most mindössze négy helyi rendőr lát el járőrszolgálatot, ketten a közbiztonsági, ketten pedig a közlekedésrendészeti részlegen – vázolta Dombi Gyula igazgató, hozzátéve,

A megváltoztatott működési szabályzatnak megfelelően 9 egyedi állás betöltésére hirdettek versenyvizsgát, amelyekre 15 személy jelentkezett a szerdai határidőig – ismertette Dombi Gyula, aki azt is elmondta, 2 állás esetében felsőfokú végzettségre is szükség volt.

Bejelentések pedig ilyenkor is érkeznek hozzájuk. A távozókra vonatkozó kérdésünkre azt is elmondta, volt, aki azért hagyta ott a testületet, mert nem erre számított, illetve máshol szeretné magát kipróbálni, más viszont hiába teljesített jól a vizsgán, ha hosszútávon alkalmatlannak bizonyult erre a feladatra.

A 9 állásból 6 betöltésére jelentkeztek, ezek között van olyan is, amelyre 4 személy pályázik.

Az igazgató úgy látja, 20-25 fős személyi állománnyal lehetne biztosítani az állandó, hétvégére és éjszakára is kiterjedő járőrszolgálatot, mivel a pihenőszabadságokat is biztosítani kell, de ugyanígy a továbbképzések és betegszabadságok miatti hiányzókat is pótolni kell ilyenkor.