Kétségbeesett felhívással fordul a kórház vezetősége a lakossághoz, hogy oltassák be magukat

Két hellyel növelték meg az eddig tízágyas intenzív terápiás osztály befogadóképességét a sepsiszentgyörgyi kórházban, és az osztály így is teljes kapacitással működik. A kórház vezetősége a szerdai online sajtótájékoztatón kétségbeesett felhívással fordult a lakossághoz, hogy tartsák be az óvintézkedéseket, fertőzés esetén idejében forduljanak orvoshoz, és oltassák be magukat.