Kétezer lakosnak nincsen háziorvosa

Nagy a háziorvoshiány nemcsak országszerte, de Háromszéken is. A napokban Bacon község polgármestere elkeseredésében a Facebookon tett közzé egy felhívást, amelyből az derül ki, minden tőlük telhetőt megtesznek, csak ne maradjanak háziorvos nélkül a községhez tartozó falvak lakói.

A községhez közigazgatásilag öt település tartozik: Nagybacon, a községközpont, valamint Kisbacon, Magyarhermány, Szárazajta és Uzonkafürdő. A négyezer fős községnek mindig is két háziorvosa volt, azonban az egyik nemrég végleg visszavonult, míg a másik is nyugdíjasként dolgozik, de ő is csak őszig vállalta, a polgármester kérésére.

„Jelenleg egy nyugdíjas orvosnőnk van, aki megígérte, hogy őszig marad. Nekünk pedig