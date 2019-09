Két új útvonalat jelöltek ki kerékpárosoknak Sepsiszentgyörgy és Sugásfürdő között

• Fotó: Kovászna Megyei Hegyimentő Közszolgálat

Tájékoztatásuk szerint az utak a Ride illetve Easy Ride nevet kapták, kék valamint piros jelzéssel jelölték meg őket. A kék jelzéssel jelölt Easy Ride könnyű, helyenként közepes nehézségű útvonal, hossza 17 kilométer és 500 méter pozitív szintkülönbséggel rendelkezik. A pirossal jelölt közepes, helyenként nehezebb Ride útvonal hossza 18 kilométer és 660 méter pozitív szintkülönbséggel rendelkezik.

Mindkét pálya Sepsiszentgyörgy végében levő jegyszedő házikótól indul, ahova az útvonalak térképét is kihelyezték, majd érintve Sugásfürdőt visszaér a kiindulóponthoz. A szolgálat munkatársai szerint ezeket az útvonalakat eddig is használták a kerékpárosok, ők most kijelölték, helyenként kitakarították és rendezték, a Görgő csúcs közelében az útvonalról eltávolították a ráesett fákat. A kék jelzésű szakaszon még maradt két kidőlt fa, de azokat ki lehet kerülni. A piros jelzésű útvonalon nincsenek esztenák, a kék jelzésű viszont áthalad egy esztena mellett, ám a hegyimentőket egyszer sem támadták meg a juhászkutyák, bár többször is elkerekeztek mellettük. Mindkét útvonal GPX formátumban letölthető a www.natcov.ro honlapról. A biztonság érdekében védősisak használatát javasolják.