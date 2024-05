Két harangláb kifaragása a cél az első Székelyföldi Alkotók Táborában

Minden jelentkező számára ingyenes részvételt, ellátást és elszállásolást biztosítottak, a terv két harangláb kifaragása. Az egyiket a helyszínen szeretnék felállítani vasárnapig, a másik Sokorópátkára kerül a későbbiek folyamán. Emellett természetesen egyéb alkotások is készülnek, az eszközeik mellett csupán a kreativitásukat kellett magukkal hozniuk a résztvevőknek.

A tábor egyik kezdeményezője, Tamás Olivér sepsiszentgyörgyi vállalkozó lapunknak elmondta, az anyaországi Sokorópátkán tavaly felállított székelykapunak a háromszéki Zabola mellett történt kifaragásakor vetődött fel a mostani alkotótábor ötlete, amely jelenleg is zajlik Böjte Csaba csíkszentsimoni gyermekotthonának udvarán.

Fő célunk a tudásátadás, hagyományaink megtartása és a két harangláb által pedig az összetartozás szimbolizálása. Fontosnak tartjuk az utókor számára átadni, amit a felmenőinktől tanultunk, a korhatár ezért is korlátlan 14 évtől felfelé

Közülük heten Magyarországról, a többiek Csík- és Háromszékről érkeztek.

Női faragó is akad köztük Székely Ágnes személyében, és nem véletlenül, hiszen az édesapja tervezte a csíksomlyói Mária-kert haranglábát is, amelynek mását szeretnék most elkészíteni.