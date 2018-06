Két beruházás még hátra van a Felcsík integrált fejlesztése elnevezésű projektből

Csíkszentdomokoson a kultúrotthon felújítását kell elkezdeni a projekt részeként. Archív • Fotó: Veres Nándor

Újabb határidő-hosszabbítást kell kérni a Felcsík Kistérségi Társulás Felcsík integrált fejlesztése elnevezésű projektjére, mivel a több fejlesztést is magába foglaló beruházást két, még el nem kezdett munkálat miatt nem tudják lezárni ‒ tudtuk meg Bőjte Csongor Ernőtől. A kistérségi társulás soros elnöke hozzátette,

mindeddig nem tudták elkezdeni Csíkmadarason a délutáni foglalkoztató építését és a csíkszentdomokosi kultúrotthon felújítását, mivel az előzőekben kiírt közbeszerzési eljárásokon egyetlen cég sem jelentkezett.

Emellett pedig a projekt keretében elkezdett madarasi útfelújításból is maradt az idénre, de azt be tudták volna fejezni augusztusig. Csíkdánfalva polgármestere azt is kifejtette, hogy

újra kiírják a közbeszerzési eljárásokat, illetve megpróbálják még egy évvel ‒ jövő augusztusig ‒ meghosszabbítani a kivitelezés határidejét, de egyelőre kérdés, hogy azt jóvá hagyják-e, és ha igen, akkor bírságot kell-e fizetniük amiatt.

Két éve fogtak a megvalósításhoz

Bőjte Csongor Ernő emlékeztetett továbbá arra is, hogy a projekt révén Csíkszentdomokoson kisebb utcák, bekötőutak és két tér rendbehozatalát már megoldották és vásárolhattak egy tűzoltóautót is. Csíkdánfalva önkormányzata tűzoltóautót vásárolt, illetve elvégezték 7 kilométer községi út felújítását. Csíkszenttamáson 6,6 kilométernyi községi utat aszfaltoztak le, Csíkkarcfalván pedig a 2 kilométernyi útfelújítás mellett kotrógépet is vásárolhattak a hozzá tartozó kilenc kiegészítő eszközzel. Mint ismeretes, a Felcsík Kistérségi Társulás ezen pályázata az Országos Vidékfejlesztési Program (PNDR) egyik kiírásán még 2009-ben nyert, akkor viszont nem jutott rá pénz. Végül az újracsoportosítás után 2015 novemberében írták alá a finanszírozási szerződést a munkálatokra, majd elkezdték a közbeszerzési eljárások lebonyolítását, így 2016 áprilisában az első beruházás kivitelezése is elindulhatott.

Újabb útfelújítások kezdődnek

Mindeközben a Dánfalva, Karcfalva és Szenttamás alkotta társulás (ADI DKSZ) nyertes uniós pályázata révén mintegy 15 kilométernyi községi út felújítása indulhat el még a nyár végén ‒ a hárommillió eurós pályázat révén a községekben hozzávetőleg 5–5 kilométer utat újíthatnak fel. Erre a beruházásra jelenleg zajlik a közbeszerzési eljáráson jelentkező cég ajánlatának elbírálása, amennyiben pozitív lesz a válasz, rövidesen hozzálátnak a munkához is. Emellett a községek közvilágítási rendszereinek korszerűsítésére is közösen pályázott a három említett önkormányzat, a nyert egymillió lejes támogatásból pedig takarékos, LED-világítótestek kerülnek a meglévő villanyoszlopokra. Ez esetben is a közbeszerzési eljáráson jelentkezett cégek elbírálása zajlik ‒ tájékoztatott Bőjte Csongor Ernő.