Kertészeti kiállítás és vásár Székelyudvarhelyen

Archív • Fotó: Pál Árpád

A négynapos rendezvényen kertészeti cégek, termelők lesznek jelen, illetve kézművesek és iparművészek is helyet kapnak. A kiállítás ideje alatt az e célra felállított színpadon kulturális műsorok szórakoztatják a látogatókat, illetve idén is lesz Mesekert, ahol a gyerekek kertészeti és hagyományőrző foglalkozásokon vehetnek részt, virágokat ültetnek majd, amiket haza is vihetnek.