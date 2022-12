Kerékpárutakat építenének a zarándok- és turistaútvonalak mellett

A Mária-út és a Via Transilvanica turisztikai útvonal Maros megyei szakaszai mentén hoznának létre kerékpárutakat az Országos Helyreállítási Alapból (PNRR). Mivel szoros volt a jelentkezési határidő, a Maros megyei és a marosvásárhelyi önkormányzat is azonnal ülésen döntött arról, hogy részt vesz a projektben.

Idén októberben adták át hivatalosan a Via Transilvanica túraútvonal teljes szakaszát, amely Bukovinától a Vaskapuig – Székelyföldet és a szász kultúra emlékeit őrző Királyföldet érintve – Románia hét történelmi-néprajzi régióját szeli át. Ennek mentén szeretnének Szucsáva, Maros és Beszterce megyében egy kerékpárutat is kialakítani az Országos Helyreállítási Alap támogatásából.

Hirdetés

Mivel a Via Transilvanica legnagyobb része Szucsáva megyén halad át, a pályázatot az ottani megyei tanács fogja benyújtani. A Via Transilvanica Maros megyét 97 kilométeren keresztül szeli át, érintve Szovátát, Nyárádremetét, Alsóköhért, Libánfalvát, Görgényhodákot, Görgényszentimrét, Alsóidecset és Marosvécset is.

A Maros megyei önkormányzat a csütörtöki azonnali ülésén azt is jóváhagyta, hogy Hargita és Kovászna megyékkel társulva közösen nyújt be egy pályázatot kerékpárút létrehozására a Mária-út mentén. A Mariazelltől Csíksomlyóig terjedő Mária-út erdélyi szakasza a Mezőséget, Marosvásárhelyt, Sóváradot, a Bucsin-tetőt, Gyergyóalfalut érintve folytatódik Csíksomlyóig. Maros megyében a zarándokút 13 települést érint: Nagysármást, Úzdiszentpétert, Mezőpagocsát, Mezőbándot, Mezőmadarast, Mezőpanitot, Marosvásárhelyt, Marosszentgyörgyöt, Nyárádszeredát, Csíkfalvát, Székelyberét, Nyárádmagyaróst és Sóváradot.