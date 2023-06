Kerékpározásra biztatják a turistákat, de egyelőre az autók között kell tekerjenek

Kerékpárokkal várják, fogadják a turistákat Marosvásárhelyen a Visit Maros turisztikai egyesületnél, ahol azt is elmondják, hogy hová érdemes elbiciklizni. A Visit Maros vezetője szerint nem akadály, hogy nincsenek kerékpárutak, hiszen a vásárhelyiek is ezek hiányában, szép számban közlekednek két keréken.

A Visit Maros Egyesület vezetője, Szántó Lóránt a Székelyhonnak elmondta, hogy egy partnercég segítségével tudnak ingyen kerékpárokat felajánlani elsősorban a turisták számára, de ha helyi érdeklődők vannak nekik is kiadják. „Tudjuk, hogy nincsenek kerékpárutak Marosvásárhelyen, de száz éve kerékpároznak az emberek, jómagam is napi szinten használom a városban is.

Így az irodában állították ki a két kerékpárt, amit a Visit Maroshoz betérő turistáknak ajánlanak. Térképet is adnak hozzá, amelyen be van jelölve, hogy hova lehet, érdemes két keréken ellátogatni. „Ha szükség van, akkor több biciklit is biztosítani tudunk. Ha a munkálatok befejeződnek, akkor szeretnénk kerékpártárolókat kihelyezni a járdára, hogy még láthatóbb legyen a lehetőség, hogy két kereken is lehet várost nézni.