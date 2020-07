Kell vagy nem kell karanténtól tartani Kápolnásfaluban?

Kápolnásfalu madártávlatból • Fotó: Pinti Attila

Külföldről hazatérő személynél igazolták múlt héten a koronavírus-fertőzést az udvarhelyszéki Kápolnásfaluban, jelenleg pedig karanténban van az egész családja – tudtuk meg Benedek László polgármestertől, aki hozzátette az utóbbi napokban nem azonosítottak újabb betegeket.

Komolyan kell venni

Benedek László azt is elmondta lapunknak, hogy

a hatályos jogszabály szerint akkor kerülhet karanténba egy település, ha ezer lakosonként három személynél igazolják a kórt, vagyis ez náluk hét személyt jelent.

Persze egyelőre messze állnak ettől a helyzettől. Éppen ezért azt tanácsolja a lakóknak, hogy a pánik helyett figyeljenek magukra és tartsák be az érvényben lévő óvintézkedéseket. Érdekességként megjegyezte, az utóbbi időszakban egyre kevesebben vették figyelembe a járványügyi helyzetre vonatkozó előírásokat, ám ez a betegség megjelenése után megváltozott. Utóbbit ő maga is ellenőrizte.

Karanténról, bővebben

Adrian Pănescu, a Hargita Megyei Prefektusi Hivatal sajtószóvivője megerősítette: akkor alkalmazható a településekre, esetleg körzetekre vonatkozó intézkedés, ha az utóbbi két hétben jelentősen megnőtt a megbetegedéses esetek száma, vagyis ezer lakóból legalább háromnál igazolták a fertőzést. Ezekbe nem számítanak bele a kórházban, szanatóriumban, esetleg öregotthonokban lévő személyek.

Az adott körzetre vagy településre alkalmazott karantén ugyanakkor hasonló a korábban életbe léptetett országoshoz, vagyis csak a munkáltatótól kapott igazolással mehetnek el munkahelyükre a lakók. Természetesen egészségügyi ellátás céljából, mezőgazdasági munkát végezni vagy éppen bevásárolni is el lehet menni otthonról a saját felelősségre kitöltött igazolással és a megfelelő óvintézkedések betartása mellett. Előfordulhat az is, hogy a hatóságok korlátozzák majd a településen áthaladó forgalmat. A munkálatok nem állnak le a karanténhelyzet miatt, továbbá a beszállítók is beléphetnek a településre, de a testhőmérsékletüket szigorúan ellenőrzik érkezéskor és távozáskor.

Tar Gyöngyi, a Hargita Megyei Egészségügyi Igazgatóság vezetője azzal pontosította a leírtakat, hogy a lakosság fegyelmezetlensége, és az óvintézkedések be nem tartása miatt is el lehet rendelni a karantént. Hasonló a helyzet akkor is, ha a hatóságok nem tudják ellenőrizni a települést. Arra is kitért, hogy

valójában minden településen a helyi specifikumokhoz alkalmazkodva kell megszervezni a karantént szükség esetén.

Ez azt jelenti, hogy ezekhez igazodva történnek korlátozások. Nem mindegy ugyanis például, hogy egy zsáktelepülésről van-e szó, vagy egy olyanról, amelyen országút halad át.

Nincs még nagy gond

Tar Gyöngyi kifejtette, nagyon gyorsan eldőlhet, hogy központi jóváhagyással karanténba helyeznek egy települést, ezt pedig előre azért nem közlik a sajtóval, hogy elkerüljék a fertőzés terjedését. Közölte,

Hargita megyében egyelőre egyetlen településen sem kellett hasonló intézkedést hozni, bár felsőbb utasításra egy bizottság már tárgyalt arról, hogy Csíkmindszenten, illetve Etéden alkalmazzák-e.

Mivel ellenőrzés alatt tudták tartani a fertőzést, ezért is döntöttek végül úgy, hogy nincs szükség karanténra.

A települések felében aktív esetek

Adrian Pănescu arról is beszélt, hogy

a Hargita megyei települések felében vannak aktív fertőzöttek, ennek az eloszlásnak is köszönhető, hogy nem kellett nagyobb szigort alkalmazni.

„Az emberek fegyelmezetlensége miatt terjed a legkönnyebben a vírus, ezért az óvintézkedések betartására kell fektetni a hangsúlyt, ha azt szeretnénk, hogy javuljon a helyzet" – hangsúlyozta Tar Gyöngyi. Éppen ezért arra kér mindenkit, hogy szólítsák meg társaikat is, ha ők nem viselkednek megfelelően, hiszen mindenkinek érdeke, hogy ne terjedjen el a kor. „Most össze kell fogni, közösségben kell gondolkodni. Nekünk sem jó, ha kényszerintézkedésekkel kell megszüntessük az egyes gócpontokat” – így az igazgatónő.