Kedvez Sepsiszentgyörgy sportszakos egyetemistáinak

Néhány kisebb horderejű ügy megoldása mellett, amely a sepsiszentgyörgyi képviselő-testület keddi online ülésének napirendjén volt, egy kedves gesztust is tett a város a Sapientia EMTE idén induló sportszakja felé.

a város, illetve a Rekreatív Rt. által működtetett szabadidős létesítményeket, oktatási célra és sportolásra is – hagyták jóvá a helyi önkormányzati képviselők.

Aktualizálták ugyanakkor az Árkos patakától Kilyénig kiépülő bicikliút költségvetését, mivel egyes, előre nem látott munkálatok is felmerültek menet közben (főleg az útkorlát kapcsán); ugyanígy egy Borvíz utcai munkálat (út- és átereszjavítás) esetében is kiigazították az árakat, valamint az Őrkőn működő Amenkha Egyesület költségvetésében is átcsoportosítottak bizonyos kiadási tételeket, ugyanis a minimálbér időközben 3000 lejről 3300 lejre nőtt.

Mivel a tervezettnél több pénz folyt be a városkasszába a profitadóból, illetve megmaradt a diákok közszállítási eszközökön való utazásának támogatására szánt összeg, a közel 570 ezer lejből juttattak az iskoláknak működési költségekre és javításokra (272 630 lejt), a sepsiszentgyörgyi fogyatékkal élők támogatására (120 ezer lejt) és közvilágításra is (177 ezer lejt).