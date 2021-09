Keddtől tizenkét órás programmal működnek a Hargita megyei oltóközpontok

Oltakozásra és a távolságtartási szabályok betartására hívja fel a figyelmet Tar Gyöngyi, a Hargita Megyei Népegészségügyi Igazgatóság vezetője. A megyében több település is piros besorolást kapott a megemelkedett esetszámok következtében, a naponta jegyzett megbetegedések exponenciális növekedést mutatnak. Szeptember 28-tól a megye minden oltóközpontja tizenkét órás programmal fog működni.

Romániában szeptember 28-tól kezdődően bárki megkaphatja a koronavírus elleni harmadik oltást, ha legalább fél éve megkapta már a Pfizer, a Moderna vagy az AstraZeneca oltóanyagának második dózisát.

Hargita megyében minden olyan oltóközpont, ahol erre megvan a személyzet vissza tud állni a harmadik oltás megkezdésével a tizenkét órás, azaz a reggel 8-tól este 8 óráig tartó munkaprogramra

– mondta el érdeklődésünkre Tar Gyöngyi, a Hargita Megyei Népegészségügyi Igazgatóság vezetője. Kivételt egyedül a borszéki oltóközpont jelent, itt még egyeztetések vannak a programot illetően, mert a személyzet hiányos.

A harmadik oltásnál azok a személyek élveznek előnyt, akiket január-február folyamán oltottak be, hiszen náluk már 8-9 hónap is eltelt a második dózis óta, de bárki jelentkezhet oltásra, akit március 28. előtt oltottak be a második adag vakcinával.

A harmadik oltás is ugyanúgy működik, mint az első kettő és a mobil csoportos oltásokat is meg fogják szervezni a megyében – mondta a Hargita Megyei Népegészségügyi Igazgatóság vezetője.

Egyre veszélyesebb a vírus

„ Az utóbbi napokban láthatóan országos szinten megugrott az érdeklődés a koronavírus elleni oltás iránt – nem is annyira a diákok körében, hiszen még csak most szervezzük ezeket az iskolai oltópontokat – mint úgy általában véve.

Hargita megyében egyébként eddig két helyen, Székelyudvarhelyen és Csíkszeredában a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen kérték oltópont létrehozását

– számolt be Tar Gyöngyi. Hozzátette, az oltás iránti érdeklődés érthető és elvárható is, és továbbra is erre biztatja a Hargita megyeieket, hiszen

nálunk az országos átlagnál (ami 30 százalék) rosszabb az átoltottság, a lakosság 20 százaléka van beoltva, a Delta variáns pedig nagyon agresszíven terjed.

„Azt tapasztaljuk, hogy a beoltatlanok közül sokszor egész családokat megfertőz és a gyerekekre is egyre veszélyesebb. Ott ahol vannak gyermek-intenzív osztályok (Hargita megyében nincs), azok is kezdenek megtelni.

Én azt ajánlom a szülőknek, ne hezitáljanak, hallgassanak a szakemberre, az orvosokra, oltassák be 12 éven felüli gyermekeiket. Én is beoltattam a gyermekeimet. Ne kockáztassanak, hiszen a gyerekeknél is súlyos lefolyású lehet a betegség

– hívta fel a figyelmet. A Hargita Megyei Népegészségügyi Igazgatóság vezetője elmondta, az oltással sokkal könnyebben megszerezhető az immunitás és a mellékhatások is enyhébbek, mint sok esetben a fertőzés következtében jelentkező szövődmények. Szerinte a harmadik oltás időpontjától kezdődően valószínűleg zsúfoltabbak lesznek az oltóközpontok, de ez ne bátortalanítson el senkit.

A harmadik oltásra az országos platformon szeptember 27-től lehet jelentkezni, de az oltóközpontokban is lehet előjegyzést kérni a fennmaradt helyek függvényében.

Szükség van az igazolásra

Gyergyószentmiklóson, a Kórház utca 1. szám alatti oltóközpontot a 0730-710 094-es telefonszámon érhetik el az érdeklődők időpontfoglalás céljából – nyilatkozta az oltóközpont vezetője, Biró Katalin.

„Természetesen a harmadik dózisnál is előnyben részesítjük az idősotthonok lakóit, a sérülteket, betegeket, de a fiatalok is nyugodtan jöhetnek, a harmadik oltás felvételére is.

Fontos, hogy az oltásra érkező hozza magával a személyazonossági igazolványán kívül a második oltáson kapott igazolást is, hogy tudjuk ellenőrizni az oltás időpontját, mert ha nincs meg a hat hónap elutasítja a rendszer

– összegezte a tudnivalókat a doktornő. Gyergyószentmiklóson a harmadik körös oltásnál is lehet mobil csoportot igényelni.